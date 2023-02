Antonio Herraiz: "Lo del CIS de Tezanos sería para hacer un libro de pronósticos equivocados"

Desde los 23 de Granada o Sevilla, a los 22 de Orense o los 21 de Bilbao. No te confíes si sales a esta hora en Castilla y León, en Navarra, en Aragón, en la mayor parte de Castilla- La Mancha porque hace frío e incluso si estás en Teruel o en Zamora te encontrarás temperaturas bajo cero.

Enseguida hablo con Joseba Larrañaga con la última hora del escándalo que acorrala al Barça. Antes varias claves sobre los pagos realizados por distintas directivas del Fútbol Club Barcelona al que fuera número dos del comité de árbitros. Es sin duda uno de los mayores escándalos del fútbol español, que tiene demasiados puntos oscuros y, de momento, ninguna explicación convincente por parte de los afectados.

¿Qué sabemos hasta ahora? Que la Fiscalía investiga esos pagos del Barça al vicepresidente de los árbitros, que habrían comenzado en 2001 y que incluiría facturas por valor de casi 7 millones de euros. El concepto es el de asesoría arbitral, a cambio de supuestos informes verbales, que no han trascendido y que la actual directiva, con Joan Laporta, no ha aclarado. ¿Por qué? Porque aunque esa práctica empezó hace 22 años, la llegada de Laporta a la presidencia del club incrementó la relación con el vicepresidente de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira.

Aquí hay varios asuntos. Jurídicos, éticos, deportivos...En esto último, en lo deportivo, tampoco hay muchos que se mojen. ¿Merece un castigo inmediato el Fútbol Club Barcelona con lo que ya ha trascendido? Es relevante la postura que ha tomado el principal rival del Barca: el Real Madrid. Al menos sobre el papel, al equipo blanco no le interesa que el Fútbol Club Barcelona reciba un duro castigo con un descenso de categoría como en su día ocurrió en Italia con la Juventus. Una liga, una primera división sin el Barça vale infinitamente menos que con el actual líder de la competición. Esto es obvio y por eso la postura del Real Madrid y de la Federación Española de fútbol.

En lo jurídico, la actual legislación deportiva española, desde 1990 establece que las infracciones deportivas consideradas como muy graves prescriben a los tres años. Aunque es un plazo ridículo, es el argumento al que se agarra el presidente de la Liga, Javier Tebas para justificar que todavía no han dado ningún paso. Tebas dice que si el caso toma cuerpo en la justicia ordinaria, se personarán como acusación particular.

Ahí está la clave, en un posible delito penal que deberá determinar la justicia, aunque de momento, solo con las facturas que han trascendido, con el chantaje permanente del número dos de los árbitros a distintas directivas del Barça, es evidente que estamos ante un asunto de lo más turbio. El asunto ha trascendido ya a la esfera política y esta es una de las novedades. El PP ha pedido la comparecencia urgente en el senado del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel. Franco. De momento, desde el Gobierno ya han dicho que es un caso poco estético, aunque Sánchez no se moja.

Y después de lo jurídico, de lo deportivo o de lo penal, está lo ético. Por muchos intereses económicos que haya en juego, por mucho poder que tengan los estamentos del fútbol, incluidos los diferentes clubes, no pueden actuar sin escrúpulos. Presunción de inocencia, sí. Que la investigación continúe, también.

Acuerdo entre PSOE y Podemos



Vamos cerrando la semana igual que la empezamos: sin acuerdo entre PSOE y Podemos para la reforma de la ley del solo sí es sí. Mientras los reproches entre los dos partidos de Gobierno se suceden, hay una realidad que supera cualquier intento de derivar responsabilidades. Desde que la ley entró en vigor el 7 de octubre, 544 delincuentes sexuales han visto rebajada su pena y medio centenar han salido a la calle antes de tiempo.

Hay casos por toda España. Si nos detenemos en Cataluña, su Tribunal Superior de Justicia ha revisado en las últimas horas cuatro sentencias y las cuatro a la baja. Hay un violador de Barberá del Vallés, otro de Vic y también un violador en serie. Este último estaba condenado a 28 años de cárcel por dos agresiones sexuales y un tercer intento. Contactaba con las mujeres, les ofrecía un puesto de trabajo y cuando quedaba con ellas bajo el pretexto de hablar de las condiciones de su contrato las atacaba sexualmente y les robaba. Cometió los delitos toda la provincia de Barcelona. En Pallejá, en Sabadell, en El Papiol, en Molins de Rei…

En fin. Gracias a la ley del solo sí es sí le rebajan un año la pena, que en el ministerio de Igualdad dirán que es cosa menor, pero que si escuchamos a las víctimas seguro que no piensan lo mismo.

Esta es la novedad y la realidad de un suma y sigue que ya es irreversible. ¿En qué andan enredados PSOE y Podemos? En controlar eso que la política moderna llama el relato. Y que no es otra cosa que echar toda la culpa al otro. En Podemos ya sabemos que no asumen ni lo van a hacer ninguna responsabilidad. Es más de lo mismo. Todo es cosa de los jueces que no saben aplicar bien su maravillosa ley. Y en el PSOE, que se han dado cuenta de la pifia, pero muy tarde, ahora tratan de rectificar sin que se note demasiado que están asumiendo un error grave. Así que el mensaje a sus socios de Podemos es nítido. Venga, no seáis tercos que llegan las elecciones municipales y nos la estamos jugando.

Es la ministra Isabel Rodríguez, consciente de que han perdido el control de la situación y las consecuencias de la ley solo sí es sí hace semanas que superan al Gobierno. Por eso han vuelto a recurrir a sus clásicos. Y entre los organismos a los que acuden cuando el viento no sopla a favor está el Centro de Investigaciones Sociológicas. El CIS del socialista José Félix Tezanos no falla nunca y lo ha vuelto a hacer.

¿Qué dice el último barómetro del CIS? Que ni las rebajas masivas de penas a violadores, ni las salidas de prisión de delincuentes sexuales de todo pelaje, ni la eliminación del delito de sedición, ni el abaratamiento del de malversación. Nada afecta al PSOE. De celebrarse hoy elecciones, según Tezanos, el PSOE sacaría más de dos puntos de diferencia al PP. Con la que está cayendo y el partido de Pedro Sánchez no solo no baja. Dice el CIS que crecería dos puntos más que en el barómetro del mes pasado. Eso sí, quieren hacer ver que la suelta de violadores solo castiga a su socio de Podemos, que caerían del 14,2 al 12,7% de los votos. Deja en cuarta posición a Vox, con el 10% de los votos. Con el partido de Santiago Abascal es habitual que el CIS no acierte ni una, en este caso para bien de VOX.

Lo del CIS de Tezanos, viendo su trayectoria, sería para hacer un libro de pronósticos equivocados, que tendría poca gracia. Y no la tienen porque, aunque el director del centro de investigaciones sociológicas justifique muy bien su sueldo de cara a su jefe Pedro Sánchez, al final lo pagamos entre todos. Y es una prueba más que evidencia el control de todo tipo de organismos y la posterior degradación de servicios públicos. Ahí está lo de RENFE y todo lo que rodea el sistema ferroviario español.

No solo es el tren a Extremadura. No solo es la chapuza de los trenes nuevos a Cantabria y Asturias, que primero no cabían por los túneles y después han contado que eran más pequeños. El día a día de Cercanías es una lotería para todos los usuarios. Esta semana se ha vivido una jornada de auténtico caos en Madrid y no es la primera, ni la segunda vez. Que se lo cuenten a los viajeros de este servicio.

Invasión de Rusia en Ucrania



Por lo demás, el próximo viernes se cumple un año de la invasión de Rusia en Ucrania. Aquí las cifras que trascienden distan mucho de la realidad y, como en toda guerra, se quedan cortas. No hay un dato oficial. Todo son estimaciones, la última desde EEUU elevaba a más de 240.000 muertos. 100.000 soldados rusos, otros tantos ucranianos y cerca de 40.000 civiles.

Los servicios de inteligencia de EEUU vienen advirtiendo, como ha hecho también el propio gobierno ucraniano, que lo peor está por llegar. Que Putin está preparando una ofensiva que tomará velocidad en primavera. Por eso pide más ayuda militar. Y entre otras cosas “una plataforma de cazas” para proteger mejor sus cielos”. De momento, Estados Unidos y sus aliados -entre ellos España- se han limitado a suministrar decenas de carros de combate Leopard y de otros modelos similares. Por cierto, ya están en España los militares ucranianos que van a aprender a manejar estos blindados. 55 se instruirán en Zaragoza y luego hay 70 que recibirán formación sanitaria y contra explosivos en Toledo.

La llegada de estos militares a España, la petición de más ayuda por parte de Ucrania ha sido aprovechada por los socios de Podemos para retomar la presión. Este es uno de los grandes sapos que se han tenido que tragar. No estamos de acuerdo, pero seguimos en el Gobierno.

Los supuestos principios se aparcan cuando hay muchos sueldos en juego. Y Podemos tiene unos cuantos en toda la estructura del Gobierno. Por eso, para que la contradicción permanente no cante demasiado, de vez en cuando sale la ministra Ione Belarra para decir que ellos son un partido pacifista pero que asume que están en un gobierno que envía armas a Ucrania.

La guerra en Ucrania pilló con el pie cambiado a Podemos y durante todo este año no han sabido cómo recolocarse. Lo único que han hecho es arrastrar su contradicción durante meses. Si tan en desacuerdo están que salgan del Gobierno. Y más cuando desde el PSOE, el propio presidente no para de recordarles que, en este asunto, España está del lado correcto.

Pues la guerra sigue un año después, no hay expectativas de solución a corto plazo y Podemos seguirá en Moncloa tragándose este y cuantos sapos haga falta. Todo por el poder.