Antonio Herraiz: "Nadie habla de dejar de derrochar el dinero en campañas infames como la de Igualdad"

Este 11 de marzo que viene en clave primaveral y casi veraniega. La semana pasada te estábamos hablando de un ola de frío que dejó nieve a nivel del mar con mucha complicaciones en Baleares. Nevó en muchos puntos del Mediterráneo. Una semana después estamos hablando de una masa de aire tropical que viene del Caribe y que va a dejar máximas que se registraban por estas fechas desde 1950.

Mira, podemos parar en Valencia donde disfrutan de los días previos al fin de semana grande de las Fallas. La máxima allí va a ser de 31 grados, un registro que se va a repetir en buena parte del Mediterráneo. Van a llegar a los 31 grados también en Murcia, 30 en Alicante y Castellón o 26 que alcanzarán en Barcelona. Veremos a más de uno dándose un chapuzón, aunque el agua todavía esté algo fresquita.

Hay noticias de fútbol que trascienden el ámbito del deporte y ahí están las novedades del BarçaGate.

Atentos al duro escrito de la Fiscalía sobre el escándalo que acorrala al Fútbol Club Barcelona. Ya sabes: los pagos continuados durante casi 20 años al vicepresidente de los árbitros Enríquez Negreira. Ahora te detallo algunas frases de ese escrito demoledor de la Fiscalía, pero como titular: El Barça compraba a los árbitros.

Es un entramado supuestamente delictivo que no tiene precedentes en el fútbol español. Acuerdos entre los ex presidentes Sandro Rosell y Bartomeu con Enríquez Negreira que se traducían en pagos al vicepresidente de los árbitros para que, y esto es textual, “realizara actuaciones para favorecer al Barça. Que influyera en las decisiones de los colegiados que pitaran al club y por tanto en los resultados de las competiciones.

Hay que explicar que se trata de una denuncia que ha interpuesto la Fiscalía en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Esta instancia había abierto diligencias tras una querella contra el ex vicepresidente de los árbitros que presentó otro compañero, Estrada Fernández.

Lo que pide la Fiscalía es que se investiguen los pagos de casi 3 millones. Pagos de 2,9 millones que el Barça entregó a la empresa de Enríquez Negreira. Y puede que te preguntes. ¿No nos habían contado que eran casi 7 millones entre 2001 y 2018? Sí, pero la Fiscalía pone el foco entre el período de 2014 a 2018 que son los años que aún no han prescrito. Estamos hablando de una investigación de Hacienda que empezó en 2019 y por tanto se ciñe la denuncia a esos años.

En todo caso estamos ante un escándalo mayúsculo que debe llevar a los organismos responsables a tomar decisiones.

El primero el Barça donde siguen sin dar explicaciones claras. Y por el bien del fútbol, de la competición y del deporte en general, ya están tardando en definir una postura LaLiga, la Federación y el Consejo Superior de Deportes.

Además de Rosell, de Bartomeu y del propio Negreira hay tres denunciados más. Los directivos Óscar Grau y Albert Soler y el propio fútbol club Barcelona como persona jurídica.

El silencio de Joan Laporta es revelador

Esto es importante señalarlo porque la actual directiva del Barça no ha movido ni un dedo. El silencio de Joan Laporta es revelador. El actual presidente ya ocupó el mismo cargo en el Barca entre 2003 y 2010. Aunque la denuncia no se dirija contra él, porque los delitos de esos años habrían prescrito, en aquella época se realizaron pagos al vicepresidente de los árbitros. Laporta ya no puede decir que son solo informaciones periodísticas. Está esa denuncia sustanciada con acusaciones graves. ¿Debe dimitir ahora que el caso ha dado un salto? Pues hace ya tres semanas, cuando se destapó el escándalo, el presidente de la LIGA, Javier Tebas, lo tenía claro.

Está bien que Tebas indique a Laporta lo que tiene que decir, pero la Liga tiene que tomar decisiones. Porque el actual líder de la competición está siendo investigado por comprar a los árbitros.

PULSO DEL GOBIERNO

Por lo demás, vamos despidiendo una semana marcada por el pulso interno en el Gobierno, una semana en la que es verdad que entre Podemos y PSOE se han lanzado acusaciones de trazo grueso. Es verdad que hemos visto a Podemos votando en el Congreso en contra de una propuesta del PSOE para reformar la ley del 'solo sí es sí'. Pero punto. Aunque alguno de los dos socios improvise, el guion de esta película -ahora que estamos en el fin de semana de los Óscar, el guion de esta película está escrito.

La coalición no se va a romper porque no le interesa a nadie

La coalición no se va a romper porque no le interesa a nadie. Ni los cargos del ministerio de Igualdad, ni los de ese ministerio 2030 de Belerra, ni tampoco todos los cargos y carguillos que acompañan a Alberto Garzón en Consumo se van a ver en otra.

REFORMA DE LAS PENSIONES

Por eso, después de una semana en la que los dos han querido acotar su territorio, ahora toca vender otro mensaje: “no solo nos peleamos, también seguimos trabajando e incluso llegamos a acuerdos”. Y ese pacto entre los dos ha llegado sobre la reforma del sistema de pensiones. Aquí hay que recordar que es un requisito fundamental para que Europa entregue los 10.000 millones de euros previstos en el cuarto pago del fondo de recuperación.

El plazo para llegar a un acuerdo finalizaba el 31 de diciembre y el ministro Escrivá pidió una prórroga bajo la justificación de que estaban negociando, entre los dos socios, no entre nadie más. Así que cuando el asunto empezaba a hacerse bola ha llegado el anuncio. Y después de la semanita que llevan, pues todos se han esforzado en colgarse la medalla.

El punto clave del acuerdo hace referencia a los años de cotización que se computan para calcular la cuantía de la pensión. El sistema actual establece 25 años. Y en noviembre la propuesta del propio Escrivá elevó el periodo de cómputo a los 30 años. Era un planteamiento que convencía a Bruselas pero que no gustaba a Yolanda Díaz, ni a Podemos ni tampoco a los sindicatos. Así que ha buscado un punto intermedio, una decisión un tanto salomónica para contentar a la Comisión europea y también a su socio.

La nueva propuesta tiene dos opciones. Una, seguir con el cómputo actual de 25 años y la otra es elevar el cómputo de cotización a 29 años, pero descartando los dos peores de la persona que se jubila, lo que a efectos reales es hablar de analizar la cotización de 27 años.

Y te preguntarás. ¿Esto de qué forma garantiza la sostenibilidad del sistema? Porque es lo que se pretende y es el objetivo que nos marca Bruselas: Garantizar las pensiones en un futuro. Y, claro, aquí nadie habla de reducir el gasto de la Administración. En ningún momento se habla de aligerar el mastodóntico gobierno, con 22 ministerios, con sus secretarios de estado, subsecretarios, directores generales, asesores, asesorcillos y todo lo que ya sabemos. Nadie habla de dejar de derrochar el dinero en campañas infames como las de esta semana del Ministerio de Igualdad.

Nadie habla de dejar de derrochar el dinero en campañas infames como la de Igualdad

No. De menguar el gasto político que rodea todo esto, ni se menciona. Así que para que cuadren las cuentas todo va a pasar por elevar las cotizaciones sociales. A Bruselas no podemos ir con las manos vacías. Y si queremos recibir esos próximos 10.000 millones de euros en ayudas, que luego cómo se repartan es otra película, pues hay que cumplir.

Elevar las cotizaciones supone que los trabajadores en activo paguen más. Aquí el discurso de la izquierda siempre es el mismo: “tranquilos que solo van a pagar más los que más ganan”. Luego la práctica dice lo contrario. En concreto se pretende elevar lo que se conoce como Mecanismo de Equidad intergeneracional, que trata de garantizar que la subida de las pensiones con el IPC sea sostenible. Es una cotización que tiene que servir para alimentar el fondo de reserva.

De esto van a evitar hablar. Pero se trata de elevar las cotizaciones de 0,6 puntos a 1,2. Son 60.000 millones que a las empresas les toca aportar 50.000.

¿Qué dice la patronal? Que con ellos no han negociado nada y que, con ese punto, escondido en la letra pequeña del acuerdo, la reforma de las pensiones se financia a costa de penalizar los salarios. El vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, que es el presidente de los autónomos, advierte de las consecuencias. Pone en riesgo la contratación y la viabilidad de las empresas y de los autónomos.

PACTO DE TOLEDO

A los sindicatos CCOO y UGT les suena bien la música, cosa que tampoco es de extrañar teniendo en cuenta que es difícil distinguir ciertos partidos de determinados sindicatos. Y ahora queda por delante todos los trámites. Primero lo elevan al denominado como Pacto de Toledo, que es esa comisión parlamentaria cuyo objetivo consiste en analizar el estado de las pensiones y proponer medidas para la mejora del sistema. También tiene que aprobarse en el consejo de ministros, ya veremos si en una reunión ordinaria de los martes o en un consejo extraordinario. Y a partir de ahí el trámite parlamentario habitual.

No hay que perder de vista el momento en el que se ha hecho el anuncio. En esta semana de división en el Gobierno. Hay que recalcarlo porque de lo que ahora estamos hablando pueden cambiar muchas cosas en la tramitación.

11-M

Este sábado se cumplen 19 años de los atentados terroristas del 11-M. Ese día, diez artefactos estallaban en cuatro trenes de Cercanías en las estaciones madrileñas de Atocha, Santa Eugenia y el Pozo del Tío Raimundo con un balance final de 191 muertos y 2.062 heridos. Desde entonces, se fijó el 11 de marzo como el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hoy son muchos los actos de recuerdo que se celebran en la capital.

El 11-M no es un día más para los españoles

El 11-M no es un día más para los españoles. Seguro que tú también recuerdas que estabas haciendo aquella mañana sombría de marzo. Así que vaya nuestro recuerdo para los familiares de las 191 personas que murieron en aquellos atentados y a los más de dos mil heridos.