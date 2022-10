Herraiz, sobre los fondos europeos: "No hemos cumplido los requisitos y nos reclaman que pongamos orden"

Buenos días. Bienvenido si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Los que saben del tiempo nos dicen que nos vayamos acostumbrando a los 30 de máxima en pleno otoño. Hoy los van a alcanzar en Murcia, en Córdoba, en Badajoz, Sevilla, Toledo y se van a acercar en prácticamente todo el Mediterráneo así que para los que tengan la costa cerca les espera un maravilloso día de playa.

Si hoy te cuento que el precio de la harina ha subido casi un 40%, que el de la mantequilla lo ha hecho un 33%, la pasta un 30% y que lo que cuestan los huevos y la leche han crecido por encima del 20%, seguro que no te sorprende. Lo notas y lo sufres a diario. Si encima vives en Castilla y León o en Castilla-La Mancha, más todavía, porque son las dos comunidades con la inflación más alta de toda España. Y si habitualmente compras en la ciudad de León, lo harás en la capital donde más han subido los precios. En concreto un 11,5%.

Son los datos que ha confirmado el INE, el instituto nacional de estadística, que ya te hemos contado alguna vez el método para ver la evolución de los precios. En el caso de la cesta de la compra, analiza en torno a 1000 productos y compara su precio en casi 30.000 establecimientos.

Primero, el INE ofrece el dato adelantado y luego lo actualiza. Se puede quedar igual que el avance o con una mínima variación. En este caso, nos dijeron que en septiembre la inflación había bajado al 9% y al final, es una décima menos, que es algo imperceptible.

¿Significa esto que los precios bajan? No. Lo que ocurre es que se amortigua el ritmo de subida. Por eso te contaba al principio las principales subidas respecto a hace un año. Y si nos fijamos en la inflación subyacente, que es la que excluye en el dato los alimentos frescos y la energía, luz, gas y carburantes, es del 6,2%.

No es cuestión de atormentar con las cifras, pero hay una que es especialmente relevante. Si nos fijamos en los alimentos y en las bebidas no alcohólicas, en septiembre han subido de media un 14%, seis décimas por encima del mes anterior. Es la más alta desde que se analiza esta estadística.

Hay que tener en cuenta que esa comparativa es con el año anterior. Y en 2021 ya había empezado la escalada. Por lo que estamos hablando de un acumulado mucho mayor que alcanza, de media, el 30%. Además, septiembre fue el mes en el que entró en vigor la gratuidad de los trenes de cercanías y de media distancia y eso también influye en el dato. Además, la luz se ha contenido por el tope al precio del gas que se emplea para generar electricidad.

Pero es que hay un elemento añadido. Se ha reducido el ritmo de subida, porque de julio a septiembre, los precios de los carburantes bajaron ligeramente. Eso se puede invertir. Ya lo está haciendo de hecho.

Estamos viendo ya muchas gasolineras convencionales, no en las low cost, con el diésel normal, por encima de los dos euros el litro antes de la bonificación. De media en España, 1,96 el litro. Esto es la consecuencia del tijeretazo en la producción de barriles de petróleo acordada la organización de países exportadores, la OPEP liderada por Arabia Saudí que en este asunto se han unido a Rusia. Lo contamos la semana pasada y se ha venido consumando a lo largo de estos días. Pero es que la tendencia es imparable. Porque, en principio, esa reducción de 2 millones de barriles al día no se va a ejecutar hasta noviembre, por lo que, todo apunta, los precios de los carburantes, en esta nueva fase de subida, todavía no han tocado techo. Es la previsión de la confederación de estaciones de servicio de la que Nacho Rabadán es su director.

No hace falta recordar que es lo que pasa cuando suben los carburantes. Que sube todo lo demás. Y la inflación es el impuesto de los pobres, porque afecta más a las clases bajas y medias, estas últimas las grandes olvidadas en las rebajas fiscales puestas en marcha por el Gobierno. Ya sabes que si ganas más de 21.000 euros brutos al año, no puedes beneficiarte de la rebaja del impuesto del IRPF.

¿De la guerra en Ucrania qué? Hoy se cumple una semana de la voladura del puente que une Rusia con Crimea. Es el gran símbolo de poder de Putin, de las ansias imperialistas del Kremlin, y el ataque del pasado sábado provocó la respuesta de un lobo herido. La reacción fue inmediata y se multiplicaron los ataques indiscriminados con misiles.

No hay ningún indicio que permita asegurar que vaya a parar. La reunión que Putin mantuvo con Erdogan terminó con buenas palabras del turco y poco más.

¿Qué nos espera? Si alguien se cree todavía a Putin, ahora dice ya no hay necesidad de nuevos ataques masivos en Ucrania. A partir de ahí, los habituales ejercicios de cinismo del presidente ruso. Que no busca destruir el país vecino y que están actuando en tiempo y forma para conseguir su objetivo. Bla, bla, bla. Camino de ocho meses de invasión va ya.

Lo que se ha encontrado es con una resistencia que no esperaba. Y ahí están las tropas ucranianas, avanzando en Jersón mientras Moscú tiene que evacuar a Crimea civiles prorrusos. Se da la circunstancia que es una de las cuatro regiones anexionadas de forma ilegal a la federación rusa, tras la farsa de referéndums, un territorio que cada vez controlan menos las tropas de Putin.

Sobre el terreno, esta noche han seguido sonando las alarmas antiaéreas en la capital, en Kiev.

Además, en la región del Donbás, que es una de las cuatro anexionadas ilegalmente por Putin, esta noche se han repetido los ataques con drones en Zaporiyia.

Esta es la realidad, como para fiarse de Putin cuando dice que no son necesarios nuevos ataques masivos.

Todo esto es lo importante, lo que condiciona en parte nuestro día a día porque ha sido el elemento que ha disparado el IPC.

El gran beneficiado de esto es el gobierno porque le permite seguir aumentando la recaudación. En ella confía el aumento del gasto. Es uno de los puntales de los presupuestos que también confían en la llegada del dinero comunitario. Aquí hay novedades.

Ya sabes que somos el segundo país de Europa más beneficiado con los fondos europeos para paliar los efectos económicos de la pandemia. Son los denominados fondos Next Generation, de los que España ha recibido hasta ahora unos 30.000 millones del fondo de recuperación.

La previsión es que nos lleguen 140.000 millones de euros, de los que 70.000 no hay que devolver y 70.000 son préstamos, así que ya veremos si los pedimos.

Pero, claro, este dinero no es a fondo perdido, sin control, sin auditorías. Desde la Unión Europea nos exigieron que había que presentar un sistema auditor antes de octubre. ¿Qué ha ocurrido? Que no hemos cumplido los requisitos y nos reclaman que pongamos orden. Incluso la agencia de noticias Bloomberg llegó a filtrar que Bruselas amenazaba con paralizar la entrega de dinero hasta que no pongamos en marcha el mecanismo de control del gasto. Esto obligó a la Comisión a emitir un comunicado diciendo que no se congelan los fondos, que eso es infundado, aunque nos van a mirar con lupa.

No hay que olvidar que somos, detrás de Italia, los que más dinero de estos fondos vamos a recibir. E independientemente del comunicado, en el que aseguran que no congelan, se desprende que hay desconfianza.

Hay un asunto más en este sábado fruto del cortejo permanente del PSOE con los independentistas. Y de sus pactos con Esquerra hemos conocido en las últimas horas una concesión que ha confesado el propio presidente Pere Aragonés. Sabido es que el Gobierno catalán se niega a cumplir las leyes y las sentencias que le obligan a impartir en colegios e institutos, al menos el 25% de las clases en español.

No solo es el caso de aquel niño de Canet, cuyos padres denunciaron incluso amenazas, bajo el silencio de las autoridades catalanas y del ministerio de Educación. Hay muchos casos más, cuyos padres han ido denunciando con la misma respuesta del Superior de Justicia de Cataluña. Los centros tienen la obligación de cumplir la ley.

Qué hizo la Generalitat, darle la vuelta, sacar una ley autonómica que ellos creen que invalida la de rango superior. No es así, pero con esa premisa actúan . Y la novedad es que Aragonés contó en TV3 que pactó con Sánchez no recurrir ante el alto tribunal esa ley que permite a los separatistas no aplicar el 25% del castellano.

Esto es grave y de momento ni la ministra de Educación ni el líder del PSC Salvador Illa han dicho nada. Ha salido Bolaños, el ministro para todo, con una larga cambiada, sin entrar en el fondo del asunto. Se limitó a decir que tiene que decidir el Constitucional tras la cuestión que ha elevado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El mismo Constitucional que quieren controlar a toda costa. Y, por cierto, Si el Gobierno de Sánchez niega que exista un pacto para no recurrir la normativa autonómica que esquiva la sentencia del 25% de clases en español, que no lo han negado con rotundidad..., pero bueno

La pregunta es, ¿por qué no la han recurrido ya? ¿O por qué el PSC votó a favor? Y en este punto es bueno recordar lo que otras veces nos ha contado Pedro Sánchez.



La ley está para cumplirla. Depende de quién y con quien.

Y luego la imagen del día la han dejado dos delincuentes, que no son ni activistas ni tampoco vándalas. Son delincuentes porque han cometido un delito que, si quieren que no se repita, debería tener una condena contundente. Se fueron a la National Gallery de Londres, se situaron frente al cuadro de los girasoles de Van Gogh y mientras les grababan tiraban sopa de tomate sobre una obra de arte que está valorada en 84 millones de dólares.

Afortunadamente, el cuadro está protegido por un cristal y no sufrió daños. Sólo alteró el marco. ¿Quiénes son estas dos delincuentes? Pues forman parte de un supuesto grupo ecologistas, que se llama “Just Stop Oil” y que exigen al gobierno británico que detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas.

A las que tienen que mantener detenidas es a ellas. Porque aunque no dañaron el cuadro su intención era clara. Y para que otra vez, el que tenga opciones parecidas, se lo piense. Son dos veinteañeras y están acusadas de daños criminales y allanamiento agravado.