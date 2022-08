Vila: "La inflación, situada casi en el 11%, nos va a obligar a tirar de ingenio donde la cartera no llegue"

Buenos días, bienvenido a 'La Mañana del Fin de Semana', soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo del programa. Estamos encantados de acompañarte hasta las ocho y media de la mañana de este domingo, 21 de agosto de 2022 hasta que empiece 'Iglesia Noticia'. Un domingo en el que van a volver a subir las temperaturas máximas, en especial en Canarias y la mitad sur peninsular. Veremos algunas nubes en el norte, con alguna precipitación débil en la cornisa cantábrica, y cielos despejados en el resto. Lgearemos a los 40 grados en Córdoba, 39 en Sevilla, Granada y Murcia. En Madrid se alcanarán los 37 grados y en Barcelona los 31.

Bueno parece mentira pero el curso político ya está aquí. Bueno, el político y el otro. Porque, quien más y quien más, aprovecha estros últimos días de agosto para comprar los uniformes del colegio desde la playa o para terminar de decidir a qué extraescolares podemos apuntar a los chicos o, qué se yo, repartir los turnos de plancha.

Y más aún en este curso que se nos viene donde echar cuentas ya no va a ser opcional. La inflación, situada casi en el 11% y que, según los expertos, cerrará el año en el entorno del 8, nos va a obligar a tirar de ingenio donde la cartera no llegue. Bueno, al ingenio y a las marcas blancas. Albert Vinyals, profesor de psicología del consumo en la Universidad Autónoma de Barcelona, explicaba ayer en COPE cómo los productos sin marca comercial son siempre un recurso en tiempos de crisis. Pero vamos, que lo digan o no los expertos, la cartera manda, ¿verdad?

Porque, además, ahora que viene el arranque de los colegios, las familias esperan un aumento del coste del 30 por ciento en el material necesario. Ya sabes, uniformes, cuadernos, lápices y, sobre todo, los libros, con el añadido de que, cada vez con más frecuencia, las editoriales renuevan tanto las ediciones que cuesta poder reutilizar los de los hermanos mayores.