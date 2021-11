Herraiz: “La pugna interna en el PP tendrá consecuencias electorales y, si no, al tiempo”

Muy buenos días. Estás en ‘La Mañana del Fin de Semana’ de COPE. Es sábado, sí, ¿y a que no hay nada mejor que madrugar en un sábado?

Después de un inicio del otoño con mucho sol y con temperaturas suaves que por momentos nos han recordado más a la primavera, llega el frío. Es lo que llaman primera DANA invernal del año. De momento, hoy no se va a notar tanto, lo hará a partir de mañana domingo, pero de forma progresiva aumenta la inestabilidad, con lluvias en el sur y en el este. A partir del lunes es cuando se desploman las temperaturas, y llega la nieve y también las heladas de madrugada. Esto va a ser así, al menos hasta final de semana. De momento hoy la cota de nieve se sitúa en los Pirineos entre los 1.800 y los 2.200 metros, un poco más elevada, en las sierras del sureste peninsular y las lluvias más intensas se esperan en el oeste de Andalucía, en Valencia y algo más débiles en la región de Murcia y en el sudeste de Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete.

AUSTRIA, CONFINADA

La pandemia vuelve a marcar la vida de los ciudadanos de varios países europeos. En este caso hay que fijarse en primer lugar Austria. Y para entender mejor las medidas que ha adoptado su Gobierno hay que dar un dato. Apenas el 65% de los austriacos tienen la pauta completa de la vacuna. Si lo comparamos con España son 15 puntos menos. Aquí, 37 millones y medio de españoles han recibido los dos pinchazos o en el caso de Janssen, uno solo.

¿Qué han decidido en Austria? La semana pasada, justo en este mismo espacio te contábamos que confinaban a los no vacunados. Con 15.000 positivos diarios, cifra récord de todas las olas, van un paso más allá. Vacunados y no vacunados no podrán salir de casa salvo por causa justificada.

Juan Francisco, un sevillano que trabaja en una empresa logística de Linz, la capital de la alta Austria, una de las zonas más afectadas. ¿Tan mal están en Austria para volver al punto de partida? Es un país en el que viven 9 millones de personas, con aproximadamente 2 millones que han dicho que pasan de las vacunas y ahora mismo tienen una incidencia de 1.540 casos por cada 100.000 habitantes. El confinamiento no gusta a los austriacos. Tampoco a los que no quieren vacunarse, que será obligatorio en el país a partir del 1 de febrero. Hoy hay convocadas manifestaciones en Viena, que visto como respira el personal se espera que sean numerosas. ¿Puede repetirse una situación similar en España? Responde Juan José Bestard, experto en derecho sanitario.

EMERGENCIA NACIONAL EN ALEMANIA ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS

En España, superamos levemente los 100 casos, en concreto 111 por cada 100.000 habitantes. Desde hace muchas semanas, estamos en un crecimiento contenido. Si escuchamos al ministro de presidencia, Félix Bolaños, la situación actual nos debe llevar al optimismo. Esto no es la primera vez que nos lo dicen. La recta final de la pandemia.

Los expertos sanitarios son mucho más cautos. Insisten en que es un virus que se va a quedar entre nosotros y que tenemos que aprender a convivir con él cada vez con más herramientas, eso sí.

Te he hablado del caso austriaco. Es uno de los más significativos de Europa sobre todo por el retroceso que han aprobado y la vuelta al confinamiento general. Pero es que en Alemania han entrado en una situación que técnicamente llaman de emergencia nacional. Las autoridades alemanas hablan de que toda Alemania es un solo y enorme brote. Allí llevan ya varias jornadas con una media de 50.000 contagios diarios.

Y es bueno quedarse con un dato que no deja de ser significativo y que es la tónica en todo el mundo. El 90% de los pacientes de covid-19 en las UCI alemanas no estaban vacunados.