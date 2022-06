Herraiz: "Bruselas tiene obligación de auxiliar a España sin olvidar quién ha creado el problema con Argelia"

“Muy buenos días. Bienvenido si te incorporas a 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. Madrugar es lo mejor que has podido hacer a esta hora porque a medida que el sol se haga fuerte -y se va a hacer- nos vamos a acordar, y mucho, del poco fresco que todavía encuentras si sales a la calle.

Viene una jornada especialmente calurosa. Que en junio tengamos máximas de 30º e incluso 35º no tiene nada de noticioso. Sí lo es cuando en esos registros aparece un 4 delante. Y es lo que hoy van a comprobar en puntos de Badajoz donde van a superar los 42 grados. O en Córdoba, donde van a alcanzar los 41º.

Tenemos una masa de aire cálido y seco que nos ha dejado una noche en la que a las mínimas les ha costado bajar de los 20 grados y no lo han conseguido en muchos casos. Solo se libran de esta intensa ola de calor en Galicia y en el área Cantábrica donde incluso van a bajar las máximas.

La pregunta es hasta cuándo. Pues la previsión marca que, como mínimo, la ola de calor se va a extender hasta el miércoles. El calor va por barrios. En esta primera fase afecta más al centro y al suroeste. En la segunda, a partir del lunes, más al Mediterráneo.









Argelia, Albares y la Unión Europea

España sigue tratando de digerir el revés comercial que nos ha propiciado Argelia como respuesta al bandazo en la cuestión del Sáhara. No es la primera vez que el Gobierno de Sánchez tiene que acudir a Europa, a Bruselas, para que le arregle un desaguisado que han preparado ellos. Y en la capital comunitaria, el ministro Albares ha tratado de convencer al responsable de la política comercial, que es un comisario letón que se llama Valdis Dombrovskis, de que no es una cuestión que implique exclusivamente de España.

José Manuel Albares no entra en el origen del problema; no se detiene en la decisión que tomó el Gobierno -del que él es el ministro de Exteriores-; ese reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara saltándose de forma unilateral, sin consultar con nadie, una postura tradicional en la que tanto derecha como izquierda estaban de acuerdo. Ahora no están en esas. En el Ejecutivo omiten el error de cálculo, el no prever la respuesta que podía dar Argelia ante una ofensa a un vecino y socio prioritario, una afrenta con la que trataron de tapar errores diplomáticos de bulto con Marruecos.

Moncloa ha centrado su empeño, y aquí hace bien, en lanzar a Bruselas para que presione a Argelia y se piense bien la suspensión del tratado de cooperación y amistad con España y la paralización del comercio exterior con nuestro país. ¿Qué es lo que plantea Albares y, por tanto, Sánchez? Que la decisión de Argel afecta al mercado único y a las relaciones económicas y comerciales de nuestro vecino del sur con el conjunto de la Unión Europea. Es decir, que actúen, que presionen porque es a Bruselas a los que les va la vida en ello.

Pero el ministro de Exteriores, y, por tanto, Pedro Sánchez, saben que el problema con Argelia no lo ha generado la Unión Europea. Lo ha desatado España. Y el ministro de Exteriores y también Sánchez saben que ahora mismo se abren intereses que afectan a otros estados miembros de la Unión Europea. A nadie se le escapa que estamos en medio de una crisis energética sin precedentes. Aunque el Gobierno español insiste que el suministro de gas procedente de Argelia está garantizado, no tienen argumentos para asegurarlo que va a ser así. Y, en todo caso, todos los contratos que se vayan renovando van a ser mucho más caros. Aunque no se ponga en cuestión los volúmenes, que habrá que verlo, el precio sí va a estar sobre la mesa.

Italia, la que pesca en este río revuelto

Luego entra en juego Italia. Desde hace varios meses, desde el cambio de postura de España con el Sáhara, Argelia se ha dejado querer por Italia. Esto se explica fácil. Sigo dando salida al gas y mantengo los ingresos, voy cambiando de cliente y de paso doy en los morros a España que tanto me ha ofendido. Dicen en Italia que no van a aprovechar la coyuntura, que no van a perjudicar a España, pero no hay que obviar que Italia tiene una gran dependencia del gas ruso y que antes de la invasión importaba el 40 % del hidrocarburo que consume. Por tanto, busca alternativas y ha encontrado una muy buena en Argelia.

Este es, ahora mismo, el escenario en el que prima la incertidumbre y no solo en lo que se refiere al gas. Si nos fijamos en el último año pre pandemia, en el 2019, las exportaciones de empresas españolas a Argelia sumaron 3.000 millones de euros. Por lo que no solo el gas está en juego, también esos 3.000 millones.

Decía antes que el ministro Albares se fue a Bruselas para reunirse con el comisario de comercio que es de Letonia, que es vicepresidente del Ejecutivo, de la comisión. Y ese encuentro deja dos consecuencias en forma de comunicados. El primero el de el letón y el del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Dice que la decisión de Argelia parece violar el acuerdo de asociación con la Unión. Y luego otro comunicado de Argelia, firmado por el embajador del país africano en Bruselas, quien por cierto fue embajador en España: “la supuesta medida del Gobierno argelino de frenar transacciones corrientes con un socio europeo solo existe en la mente de quienes la esgrimen y de quienes se han apresurado a estigmatizarla”. Esto lo ha aprovechado el Gobierno de Sánchez para decir que Argelia ha dado marcha atrás, que ha reculado. Pues de momento, no. Porque todas esas empresas españolas que recibieron el correspondiente burofax con el bloqueo de sus negocios, siguen igual.

No solo está en juego la cuestión económica, la comercial, el gas. Esta el asunto de la inmigración irregular y del terrorismo yihadista, que no solo atañe a España, aunque estemos ante un problema que ha generado nuestro Gobierno. Argelia es el muro que separa el Sahel, punto de ebullición yihadista. Ruta muy peligrosa como contaba a COPE José María Gil, del observatorio de seguridad internacional. Pues habrá que ver, porque romper una relación diplomática es cuestión de días, o de minutos, reestablecerla va a ser mucho más difícil.

Y esta crisis, sobre todo lo que afecta al gas, no ayuda a solucionar el alza de los precios. Pero es que la subida de los precios va mucho más allá de la electricidad o los carburantes, que han marcado la inflación durante muchos meses. El precio de los alimentos ha subido en un porcentaje que no se ha dado en los últimos 28 años. Un histórico 11 %.

La cesta de la compra por las nubes como los carburantes y la luz

El aceite se ha encarecido en el último año un 36 %, la pasta lo ha hecho casi un 28, la harina y los huevos un 25, la leche un 16 y así un suma y sigue que tú compruebas en tu día a día y que cada mes llega el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y confirma esa variación después de analizar la evolución de cientos de productos. En los mercados, se nota también la subida de los frescos.

Y no podemos dejar de comprar para comer, o de echar gasolina para movernos, o de encender la luz. Es labor nuestra contar los datos y también, en la medida que podamos, adelantarnos. No nos dijeron la verdad cuando apuntaron que el impacto de la inflación iba a ser coyuntural y ahora de lo que se trata es de prever hasta cuándo se van a mantener estos niveles. Todos los organismos hacen sus previsiones y destaca siempre el optimismo del Gobierno que prevé para 2022 una variación interanual del 2 %. Aquí están en consonancia con lo que apunta el Banco de España. En cambio, si miramos la que hace la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la cuadruplica. Estima que los precios subirán este año una media del 8,1 % frente al 2 % del Gobierno.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, se sigue moviendo en ese ejercicio de ver la botella medio llena o medio vacía. Los datos son los que son, las previsiones también, y ella dice que sin las medidas que han tomado sería mucho peor. Y a todo esto, la Bolsa ha cerrado la semana con un batacazo que no se veía desde los primeros días de la invasión de Rusia en Ucrania. Cerró perdiendo un 3,68 % lo que le lleva a perder los 8.400 puntos. En estos desplomes, si no hay un hecho puntual de envergadura, como el inicio de la guerra o como en su día fue el inicio de la pandemia, entran en juego varios factores. El primero, es el anuncio que ha hecho el Banco Central Europeo de que van a subir los tipos de interés. Y otro, es también el dato de inflación de EE.UU., un 8,6 solo un punto por debajo que la de España.

Los vecinos de Benahavís regresan a sus casas

Y puestos a buscar buenas noticias, la encontramos en Málaga. Es una de las vecinas de Benahavís que el miércoles por la noche tuvieron que ser evacuados de sus casas ante la proximidad del fuego de Sierra Bermeja. Los operativos de extinción ya han autorizado la vuelta a sus viviendas después de que el incendio quedara estabilizado. Es una fase previa al control y por eso más de un centenar efectivos han continuado trabajando en las últimas horas sobre el terreno. Las altas temperaturas no ayudan, pero el viento ha permitido dar ese paso en un incendio que evolucionó durante los primeros días a un ritmo vertiginoso debido a las fuertes rachas de viento.









Es pronto para determinar la superficie que ha ardido, pero una primera estimación eleva a 3.500 hectáreas de masa forestal que podría haber sido pasto de las llamas. Es uno de los primeros grandes incendios de este pre verano, todavía en primavera. Cuidado con la ola de calor de este fin de semana, así que si sales al campo, toda prevención y precaución es poca”.