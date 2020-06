Audio

Dentro de una semana estaremos echando el cerrojazo a una etapa muy especial de nuestra vidas, el confinamiento. Dentro de una semana, el próximo sábado estaremos viviendo el último día del estado de alarma, así que vamos a dar por iniciada la cuenta atrás hacia la nueva normalidad.

Y más que nueva, esta normalidad es extraña, lo que resulta una paradoja puesto que lo normal, por lo general, es aquello a lo a lo que estamos acostumbrados y lo extraño, por lo general, es extraño porque no es lo normal.

Es paradójico porque hacer la vida normal con mascarilla, pendientes del gel hidroalcóholico o con reparos a la hora de abrazar a los amigos, no es lo normal. Sin embargo, ambas cosas se van a complementar por tiempo indefinido.

ÁNGEL CORREAS EXPLICA LA NUEVA NORMALIDAD

YGalicia será la región española que abra de par en par las puertas de esa nueva normalidad a partir del próximo lunes, una semana antes que el resto de España. No en vano Galicia, presenta una incidencia de contagios hasta 12 veces inferior a la media nacional.

Así, como regla general, a partir del lunes, Galicia se regirá por el decreto estatal que regula esa nueva normalidad y que impone por ejemplo el uso obligatorio de las mascarillas, pero además esta comunidad autónoma ya ha anunciado su intención de ampliar los aforos en hostelería hasta el 75%, abrir parques infantiles y retirar los límites para las reuniones en grupo.

A lo largo de este sábado, la Xunta de Galicia publicará las medidas que complementan al Decreto Ley del Estado. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo advierte de que, por lo pronto, Galicia abre de puertas adentro pero no de puertas afuera. No se podrá acceder desde otra región que no esté en las mismas condiciones.

Por lo demás, en el resto de la geografía nacional una gran parte del mapa estará desde el lunes en Fase 3, 13 regiones completas. De hecho, para resumir podemos decir que toda España estará en lunes en Fase 3 excepto la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, Lérida y las provincias castellano leonesas de Salamanca, Segovia, Avila y Soria que van a mantenerse en Fase 2.

En estas 13 regiones en FASE 3, sus presidentes tienen el mando de la “desescalada” y pueden imitar a Feijoó y decretar como y cuando consideran que sus regiones han alcanzado la nueva normalidad. ¿Lo van a hacer a lo largo de esta semana? Todo apunta a que la gran mayoría esperará hasta el mismo día 21.

Ese día, el 21 de junio, domingo, subirá el telón del estado de alarma y empezaremos a ver lo que siempre hemos visto. El próximo domingo se podrá circular libremente por toda España.

LAS CIFRAS DEL CORONAVIRUS SIGUEN SIN CUADRAR

Y mientras tanto, para todos estos planes resulta fundamental localizar y controlar los posible rebrotes. Y los hay, todas las semanas aparecen ejemplos.

Mientras “desescalamos” prosiguen las ruedas de prensa del Doctor Simón y el ministro Illa para informar de la situación de la pandemia. El mensaje general es que, afortunadamente, todo está controlado, evolución positiva. Pero cuando sale el tema de la cifras seguimos igual. No damos una, no cuadran por ningún sitio.

El último dato de Sanidad acumula 25 fallecidos en una semana mientras que sólo ayer las comunidades autónomas aportaban 23. Sanidad reconoce que mantiene las cifras congeladas. A Fernando Simón le ha preguntado sobre esto, porque tanto desfase a estas alturas y dice el doctor que acabarán cuadrando.

Resulta difícil de asumir que después de 3 meses de mando único de Sanidad no se haya podido establecer un criterio unificado para todas las comunidades autónomas a la hora de entregar los datos en tiempo y forma. Pero ya lo hemos dicho más de una vez. Con 17 autonomías, cada una por su lado, cuando Sanidad quiso tomar el mando estaba tan oxidados los resortes del ministerio que todavía estamos así. Aun así, la cifra oficial, congelada desde hace más de una semana, se sitúa en 27. 136 muertos, y los 243.000 casos confirmados.

8-M: CASO ARCHIVADO

Y el coronavirus ha sacudido todo, también la esfera judicial con denuncias de todo tipo.

La magistrada, Carmen Rodríguez-Medel, ha archivado el caso por contra el Delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco por presunta prevaricación al permitir la manifestación feminista del 8-M.

Textualmente dice la jueza que “el Sr. Franco no tenía un conocimiento cierto, seguro y técnico sobre el COVID 19 de suficiente solvencia como para prohibir manifestaciones”. Y añade que no recibió información, pero tampoco hizo por informarse.

Esto es un “palito” al Delegado de Gobierno que, sin embargo, ha celebrado el sobreseimiento temporal, como es lógico, como un triunfo y el Gobierno mismo, por extensión, lo interpreta casi que como un espaldarazo para avalar su gestión en esta crisis, que es más que discutible.

Así que ahora, con este archivo judicial parece que quedan como una anécdota, los ataques a la juez, los intentos de desprestigiar a la Guardia Civil por los informes que realizó, el cese del Coronel Pérez de los Cobos por negarse a dar detalles de esos informes al poder político, o ver a la abogacía del Estado volcada en desprestigiar el informe del forense. Para el Gobierno, lo ideal es que todo esto que ha ocurrido a la sombra de la instrucción del caso 8-M y que ha puesto en la cuerda floja al propio ministro de Interior, también quedara archivado. Pero el ministro ha dejado huella con la maniobra. Anda que no se hubiera ahorrado disgustos y meteduras de pata el señor ministro si hubiera sabido antes lo que iba a hacer su señoría.

Las partes denunciantes ya han anunciado que van a recurrir el archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid. Otra cosa que veremos en la nueva normalidad.