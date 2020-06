La sorprendente respuesta de Fernando Simón cuando le preguntan por el fenómeno fan en torno a él

Más allá de las apariciones del presidente del GobiernoPedro Sánchez en sus maratonianas ruedas de prensa, en los que muchos han llamado ‘Aló Presidente’; y del propio ministro de Sanidad, Salvador Illa; si hay una cara que se ha convertido en parte de nuestras vidas desde que estalló la pandemia, esa es, sin ningún lugar a dudas, la del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.

Y es que con sus apariciones diarias en las ruedas de prensa para dar a conocer los datos de contagios y los momentos que ha protagonizado en las mismas que forman parte ya de la historia de la televisión de nuestro país, este castellanoleonés se ha convertido en uno de los personas más conocidos de España.

EL FENÓMENO FAN GENERADO EN TORNO A FERNANDO SIMÓN

Tal es su popularidad que ha generado un auténtico ‘fenómeno fan’, que incluso se ha colado en la rueda de prensa de hoy viernes cuando la periodista Roser Perera, de Cataluña Radio, le ha preguntado por este hecho y si “le molesta o le aterra el haberse convertido en protagonista sin quererlo”.

“No tengo redes sociales pero no vivo fuera del mundo y, quiera o no, me llega todo”, ha reconocido Simón en respuesta a la periodista, al tiempo que ha asegurado que “no me molesta, es un alago que la gente se preocupe por mí, en muchos casos con muchísimo cariño. Quiero agradecérselo a todos”.

Fernando Simón también ha confesado que “he recibido muchísimas cartas, muchísimas comunicaciones demostrándome afecto”, señalando que “cuando tengo un poco de tiempo trataré de responderlas todas”.

Es sí, ha sido muy sincero al reconocer ahora, con la fama, “no es ya tan fácil moverse como antes” cuando vas por la calle “pero estoy encantado”, ha aseverado.

“Sé que hay camisetas, bolsas de playa y algunas otras cosas más”, ha indicado sonriendo el director del Centro de Alertas, mientras no ha mostrado ningún problema es “que la gente que lo necesite se aproveche de mi imagen para establecer un negocio que le puede parecer rentable”. Eso sí, ha querido hacer una petición a quienes la utilizan para hacer negocio y es que “ya que mi imagen está ahí, que dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios para ONG's”.

SIMÓN SE HA COLADO EN OT Y EN LAS PARODIAS DE LOS MORANCOS

Tal es la popularidad de Fernando Simón que se ha colado en el programa OT, donde su presentador, el sevillano de Alcalá de Guadaíra, Roberto Leal, llegó incluso a imitarlo tras asegurar que “somos muy fans de Fernando Simón” y una de las concursantes, Samantha, reconoció echarle de menos tras ser preguntada por el presentador, asegurando que “es que ese señor es majísimo y nos dice una cosas de saber estar…”, aseguró la valenciana.

También fue protagonista de una de las parodias del dúo humorístico sevillano ‘Los Morancos’ durante los días de confinamiento, y al que le pedían que “quiero salir, déjame Simón”. Una parodia que se convirtió en viral y va camino de los dos millones de reproducciones.

