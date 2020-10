Correas: "No hemos logrado inmunidad de rebaño contra el virus pero contra el caos político, vamos sobrados"

Audio

Hace una semana contábamos que alrededor de 5 millones de personas amanecen en situación de aislamiento en la comunidad de Madrid. Como si fuera el día de la marmota, hoy volvemos a contar que al rededor de 5 millones de ciudadanos amanecen en situación de aislamiento en la Comunidad de Madrid.

Habitantes de Madrid capital y otros 8 grandes municipios de esta región que son Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Parla, Torrejón y Alcobendas. Esta vez se ha librado Alcalá de Henares ya que por sus datos quedan por debajo una incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes, que es el principal indicador marcado por el ministerio de Sanidad para activar las restricciones por coronavirus.

¿Qué ha cambiado de una semana para otra? En el fondo nada, pero en la forma ha cambiado considerablemente. De una orden de la Comunidad de Madrid al dictado del gobierno hemos pasado directamente a un Estado de Alarma por Decreto Ley.

MEDIDAS

Antes de entrar en la polémica y en el esperpento político vamos a las medidas. Aunque no le guste o no guste al ciudadano vamos a tener que cumplir al menos durante 15 días que es el tiempo que puede estar vigente el estado de alarma sin pedir la prorroga al congreso.

Lo principal es que se restringe la entrada y salida de los municipios afectados salvo las excepciones habituales que deben estar justificadas. Por ejemplo, para ir y volver del trabajo, para asistir a un centro sanitario, asistir a clase en la universidad o el colegio, cuidar de mayores o personas dependientes, realizar tramites administrativos inaplazables, ir al banco o por causa de extrema necesidad.

Los ciudadanos se pueden mover libremente por dentro de la localidad confinada en la que vivan pero NO salir de ella salvo por una causa justificada. Es decir, si vivimos en Madrid podemos recorrernos la capital de norte a sur pero no salir de ella.

También se puede entrar en estas ciudades si vamos de paso y siempre que nuestro destino final este fuera de las zonas confinadas.

Las tiendas y establecimientos abiertos al público. No podrán superar un aforo del 50% y tendrán que cerrar como mucho a las 10 de la noche. Esta limitación de horario no afecta a servicios esenciales como gasolineras o farmacias que pueden permanecer abiertas.

Los bares y restaurantes, tienen limitado el aforo a la mitad dentro del local y fuera al 60%. No habrá servicio de barra y tendrán que cerrar a las 23.00 de la noche, aunque una hora antes, a partir de las 22.00, ya no podrán aceptar clientes. Si podrán seguir prestando comida a domicilio.

En los templos el aforo queda reducido a un tercio. Los mismo con los velatorios, como máximo 15 personas en abierto y 10 en cerrado

¿Podemos seguir haciendo deporte? Sí. Las instalaciones deportivas seguirán abiertas en estas zonas confinadas pero tendrán aforo limitado al 50% en Interior y al 60% en exterior. Además, la practica deportiva en grupos se limita a un máxima de 6 personas.

LAS MULTAS

Y la pregunta del millón, ¿se multa o no?. El ministerio de Interior ha puesto 7000 agentes realizando controles en los accesos a las ciudades confinadas. Hablan de sanciones que van de los 600 a los 30.000 euros pero sin embargo el Decreto que ha publicado el gobierno este viernes no refleja la Ley en la que se basa para aplicar las sanciones algo que si hacía por ejemplo, el decreto de estado de alarma del mes de marzo.

Estas 9 ciudades madrileñas no son los únicas que amanecen aisladas. Las mismas medidas rigen por ejemplo en las ciudades de León y de Palencia. La diferencia es que en Castilla y León no hay estado de alarma porque los tribunales han dado luz verde a esas limitaciones y en la Comunidad de Madrid no.

Los jueces del tribunal Superior de Justicia madrileño dijeron este jueves que faltaba una base jurídica adecuada para restringir derechos fundamentales. Muy en síntesis, que lo que pretendían hacer, ampararse en un acuerdo de la inter territorial de sanidad sin consenso para obligar a un gobierno regional a tomar medidas, era una chapuza.

Esta decisión de tumbar las medidas, es la que ha provocado la esperpéntica situación a lo que asistimos. Incapaz de digerir el varapalo judicial, el Gobierno aprueba por decreto lo mismo que le han tumbado los tribunales en Madrid.

Lo del estado de alarma lo podía haber hecho hace una semana y habernos ahorrado el espectáculo, pero era necesario enmendar antes las decisiones de la Comunidad de Madrid para luego aparecer como rescatadores.

El tribunal Superior de Justicia ha recordado el quid de la cuestión al tumbar estas medidas. No se puede abordar una pandemia del siglo XXI con leyes de los 80. No hay un marco normativo en el que los jueces se puedan mover con claridad y esto da lugar a las chapuzas que estamos viendo, en la que los derechos fundamentales de los ciudadanos navegan en el Guadiana, ahora los ves y ahora no los ves.

En estos meses estamos hablamos de todo tipo de leyes, eutanasia, memoria democrática, nueva ley de educación pero tras 7 meses de pandemia y miles de muertos no hay una iniciativa en activo para adecuar la ley a la situación actual de la pandemia ... Y así nos va.

Y como no existe un marco normativo común, al final cada uno va haciendo la guerra al coronavirus por su cuenta hasta que el virus, que no entiende de política, de regiones o competencias, se desboca.

Entonces llega el mensaje de unidad y lealtad institucional. Pero son palabras huecas porque directamente, aquí nadie se fía de nadie y al final todo ha quedado reducido al “aquí se hace lo que yo diga y si no por decreto”.

A estas alturas ya nadie se engaña. Unos y otros, en Moncloa y en al puerta del Sol sabían que lo del acuerdo de última hora era imposible. No hay consenso porque no se fían.

Con esta decisión, el Gobierno ha creado ahora un precedente y se va a exigir la misma vara de medir de Madrid para otras regiones, como por ejemplo Navarra que a día de hoy en la región con mayor incidencia o Cataluña.

¿ACTUARÍA EL GOBIERNO IGUAL, CON LA MISMA CONTUNDENCIA EN CATALUÑA, APLICANDO ESTA ESPECIE DE 155 SANITARIO SI FUESE NECESARIO?

Y esa es una buena cuestión. Esa cuestión no ha llegado, pero podría llegar. El precedente del estado de alarma en una comunidad, insólito hasta el momento, ahí queda.

Es una cuestión de salud pública y sin embargo hay mucho de política, demasiado. No hemos conseguido la inmunidad de rebaño contra el virus pero contra el caos político, ahí vamos sobrados.

ADEMÁS:

El fracaso de un nuevo estado de alarma: Moncloa vuelve a la casilla de salida aunque había alternativas

Vox recurrirá ante el Constitucional el estado de alarma en Madrid