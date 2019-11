Ángel Correas: "Greta quiere venir a España, pero ministra no mande el Falcon que contamina"

Así que, ya que hablamos de eternidad, lo cierto es que se nos está haciendo eterno el camino hasta las elecciones del próximo domingo.

Pedro Sánchez arranca campaña acotando pactos, no hará coalición con el PP, dice como premisa. Estaría bueno que empezara la campaña diciendo que busca la alianza con el PP. Lo que hace Sánchez en mantenerse en el ámbito de la izquierda para mantener activo su electorado, y por tanto el mensaje de pacto sigue dirigido a Podemos, por ahora, antes de ir a la urnas.

Casado y Sánchez han comenzado campaña intentando focalizar el mensaje en sus partidos. El bipartidismo busca fortalecerse aprovechando la inestabilidad en la que ha derivado la fragmentación política y ahora que Ciudadanos y Podemos andan en horas bajas. Si bien, en la ecuación ha entrado VOX por la derecha del PP y es una incógnita todavía por despejar.

Se ha colado, de nuevo, en la actualidad un asunto que no acabó ni mucho menos la polémica sentencia de la Manada y la corrección del Supremo. Prueba de ello es la última sentencia sobre la agresión en grupo a una joven de 14 años en una fábrica abandonada de Manresa. El titulares es este: la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado que no se trata de una violación sino de abuso sexual.

El tema tiene traca. Esta niña, inconsciente por el alcohol, fue penetrada por turnos por cinco sujetos, pero como no opuso resistencia al estar inconsciente los acusados no tuvieron que emplear la violencia o la intimidación y con la ley actual en la mano, si no hay violencia, no hay violación. Así que, con la ley actual en la mano, es abuso. Y es también una vergüenza.

A ver como se explica esto a los padres de esta chica de 14 años o a la propia joven. Que no es violación porque estaba inconsciente y no se resistió.

Y no es un problema de los jueces en este caso, es un problema de la ley. Y eso que nos hartamos de escuchar que había que modificar el Código Penal tras la sentencia de la Manada de Pamplona, y se creó una comisión para eso. Y ha vuelto a pasar. Esta es también una consecuencia de la parálisis política en la que llevamos casi 2 años anclados que este tipo de cosas no se corrigen a pesar del clamor social.

Y también una noticia llamativa, Madrid acogerá en diciembre la Cumbre Mundial del Clima que no podrá celebrarse en Chile por la grave inestabilidad social. El ofrecimiento lo ha hecho el presidente en funciones, Pedro Sánchez que no ha perdido oportunidad para marcarse este tanto en campaña. Tendrá lugar entre el 2 y 13 de diciembre en la capital de España y se espera como estrella invitada o no, según se mire, a la niña activista sueca Greta Thunberg.

El caso es que Greta tenía pensado ir a Santiago de Chile y el cambio de planes le ha hecho polvo la agenda. Ahora tiene que venir a España. Y tiene que venirse ya porque, si es en barco, igual no llega a Madrid en un mes así que, ha pedido ayuda por redes sociales para cruzar el Atlántico.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

-> https://t.co/vFQQcLTh2U — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 1, 2019

Se puede estar de acuerdo o no con lo que hace esta chica de 16 años pero en innegable el reclamo en el que se ha convertido para la causa. Y claro, le ha faltado tiempo al Gobierno Sánchez para ponerse a disposición de Greta.

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, ha contestado a la llamada. Vía Twitter se ha deshecho en elogios y asegura que estarían encantados de ayudarla para que esté en Madrid. Eso sí, ministra, no manden el Falcon presidencial porque la niña dice que, ella en avión, no viaja, que contamina.