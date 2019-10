Rivera en la apertura de campaña: "¿A nosotros nos van a decir que tiremos la toalla? No nos conocen"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha puesto en marcha la campaña de "la remontada, la épica y el esfuerzo" para dar la vuelta a las encuestas que pronostican una debacle del partido naranja, y ha asegurado que el 10N van a dar "la campanada" y van a ser imparables.

"Os pido que nos votéis, que me votéis y que votéis a Ciudadanos", ha dicho Rivera esta tarde, y ha añadido que quiere ser presidente no porque le haga ilusión dormir en la Moncloa o viajar en helicóptero, sino porque quiere poner en marcha todas las reformas que necesitan los españoles. "¡Eso sí que me pone!", ha exclamado.

Al ritmo de "marcha, marcha, queremos marcha" de Rosario Flores y en medio de gritos de "sí se puede", Rivera ha entrado en este pequeño bar situado en la antigua muralla de Cádiz, donde había un centenar de personas, acompañado de la "número uno" de la lista gaditana, María del Carmen Martínez, y del vicepresidente andaluz, Juan Marín. Ya fuera, han mostrado el cartel electoral en el que aparece el líder de Cs en un primer plano y detrás, acompañándole, varias personas anónimas. Debajo, el lema de campaña "España en marcha".

Durante su intervención, ha hecho varias referencias a la situación que se está viviendo en Cataluña y ha dado un aviso: "Voy a ser el presidente de la gente normal, de los agraviados y solo voy a coger el teléfono a Torra para cogerle la matrícula y decirle que le voy a cesar si no cumple la Constitución".

A diferencia de la campaña anterior, Rivera concurre levantando el veto al PSOE y en este sentido ha explicado que el voto naranja vale, entre otras cosas, para desbloquear el país y son los únicos que, según él, se han comprometido a hacerlo. Por eso, si les toca estar en la oposición, Rivera ha dicho que van a "arrimar el hombro" para sacar adelante las reformas que necesita España en materia de pensiones, precariedad laboral, natalidad o ley electoral.

Y ese es otro de los motivos que Rivera ha esgrimido para elegir la papeleta naranja, sacar "esos grandes temas guardados en el cajón por el bipartidismo". Pero ha advertido que si el bipartidismo sale reforzado "no va a cambiar nada porque siempre han mandado los nacionalistas" y un gobierno del PP o del PSOE, según él, se volverá a desentender de todas esas cuestiones urgentes: "Se despreocupan porque no gritáis, porque no quemáis contenedores, porque no tiráis piedras a la policía", ha recalcado.

Es su cuarta campaña electoral, que abre en la capital gaditana porque aparte de otras razones, "es un rincón donde se respira libertad", ha dicho refiriéndose a la Constitución de 1812. Ciudadanos, "ahora llamados liberales ibéricos", como ha recordado que les nombró Pedro Sánchez, se ven "herederos de Cádiz ideológica y políticamente hablando", ha dicho Rivera en esta provincia donde Cs obtuvo 2 escaños el 28A y que podría quedarse solo en uno, según el CIS preelectoral.

Igual que ha hecho varias alusiones a Cataluña, también las ha hecho sobre los sondeos electorales, que pronostican caídas de hasta 40 escaños -las más catastrofistas- o de 30 como vaticina el CIS al asegurar que ellos nacieron contra todas las encuestas y van a ser "imparables".

"¿A nosotros nos van a decir que tiremos la toalla? No nos conocen", ha afirmado. Tienen una semana por delante para movilizar a su electorado y darle la vuelta "al partido", ha señalado Rivera, quien ha afirmado que hay tres millones de indecisos y que precisamente lo que teme Sánchez es que la gente vaya a votar masivamente el 10 de noviembre.