El loco once ideal de la temporada en la Liga de Poli Rincón: "Ocho del Barcelona"

Este sábado el PSG conquistó su primera Liga de Campeones y lo hizo goleando al Inter de Milán 5-0 en Múnich. Un triunfo parisino que debería poner fin a la temporada futbolística a nivel de clubes, pero todavía queda por disputarse el Mundial de Clubes. Torneo en el que Real Madrid y Atlético de Madrid serán los representantes españoles.

EFE Cornellá de Llobregat (Barcelona), 15/05/2025.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el primer gol de su equipo durante el encuentro correspondiente a la jornada 36 de Laliga EA Sports que disputan hoy jueves RCD Espanyol y FC Barcelona en el RCDE Stadium, en Cornellá de Llobregat, Barcelona. EFE / Alejandro Garcia.

La campaña en España finalizó hace una semana y el gran triunfador, sin lugar a dudas, ha sido el Fútbol Club Barcelona, que ha conquistado los tres títulos a nivel nacional. Los azulgranas levantaron en enero la Supercopa de España ganando al Real Madrid en la final. En abril conquistaron la Copa del Rey también frente al equipo blanco. Y el pasado 15 de mayo lograron su 28º título liguero ganando al Espanyol en Cornellà.

EL ONCE IDEAL DE LA TEMPORADA DE LOS COMENTARISTAS DE TIEMPO DE JUEGO

Por todo ello, los comentaristas de Tiempo de Juego han elegido este domingo el once ideal de la Liga esta temporada.

Santi Cañizares, Manolo Sanchís, Pepe Prieto, Javier Casquero, López Rekarte, Fernando Morientes, Poli Rincón y Oliverio González fueron votando uno a uno a los mejores posición por posición y el equipo resultante lo anunció Paco González.

EFE Isco celebra con Marc Bartra el gol de la victoria del Betis contra el Real Madrid.

"Pues ya tenemos el once de la Liga. Nuestros comentaristas se han elegido a Joan García, de portero. Como defensas han optado por Marcos Llorente, Vivian, Cubarsí y Sergi Cardona. En el centro del campo escogieron a Arambarri, Pedri y Baena. Y la delantera para los comentaristas de Tiempo de Juego la formarían: Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Raphinha", explicaba el director de Tiempo de Juego

EL LOCO ONCE IDEAL DE POLI RINCÓN

Seguidamente, Paco González preguntó a Poli Rincón por su once particular y el comentarista sorprendió con los once futbolistas que nombró. "Llevo soñando con esto desde que me lo dijo Hevia y voy a hacer un equipo en el que tengo un defensa solo", empezó diciendo.

Y añadía: "Joan García es mi portero. Luego están Koundé y Balde, que han hecho una temporada extraordinaria, y miran siempre hacia arriba. Y el defensa es Cubarsí. Nada más, solo él".

Alamy Stock Photo Joan García del RCD Espanyol durante el partido de LaLiga entre el RCD Espanyol de Barcelona y el FC Barcelona en el estadio RCDE

Mientras Poli Rincón iba enumerando a los jugadores, Paco González iba colocándolos uno a uno. Y sin pensarlo, el comentarista de Tiempo de Juego dio los nombres del resto del equipo. "El centro del campo es De Jong, Isco y Pedri. Y, luego, en la delantera: Lamine Yamal, Raphinha, Mbappé y Lewandowski", explicaba Poli.

"Igual hay un poco de curro para Balde, Cubarsí y Koundé", comentaba Paco González. A lo que Poli Rincón respondía señalando: "El problema lo va a tener Joan García porque nos van a atacar. Nos llegarán a portería y nos marcarán; pero si me hacen cinco goles, yo voy a hacer 15 o 16".

Para finalizar, el exfutbolista razonaba el motivo por el cual había elegido a esos jugadores. "Que yo quiera que el Barcelona pierda todo es una cosa, y otra es que no vea la realidad como la vemos todos. El Barcelona ha hecho un año extraordinario y por eso he escogido a ocho jugadores. Yo no encuentro un futbolista mejor que Lamine Yamal", sentenciaba.

