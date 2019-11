Sánchez promete no pactar con el PP y reta a Iglesias a aclarar si le bloqueará por quinta vez

El jefe del Ejecutivo en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se ha comprometido este viernes a no pactar un Gobierno con el PP y ha retado al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a que aclare también si está dispuesto a bloquearle una quinta vez.

En respuesta a las reiteradas advertencias que Iglesias está lanzando sobre la probabilidad de que el PSOE forme una gran coalición con el PP tras los comicios del 10 de noviembre, Sánchez se ha comprometido en un mitin en Vitoria a no hacer "ninguna gran coalición con el PP" ni tampoco a "pactar un Gobierno con un partido" que tiene acuerdos con una "ultraderecha que banaliza la violencia de género", ha dicho en alusión a Vox.

Del mismo modo que él ha asumido el compromiso de no gobernar con el PP, Sánchez ha urgido a Iglesias a aclarar si "va a continuar bloqueando la formación del único Gobierno posible. Sí o no". "Yo respondo: no habrá gran coalición. Responda usted, ¿va usted a bloquear por quinta vez o no? Creo que los votantes progresistas se merecen una respuesta clara por parte de Iglesias", ha señalado.

Al candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, le seducen los obstáculos. Enfrenta la campaña del 10N con el convencimiento de que su partido es el único capaz de "derribar el muro del bloqueo" y con la aspiración de obtener una mayoría amplia que le permita gobernar sin hipotecas.

A diez días de las elecciones, con las encuestas situándole como primera fuerza y el viento a favor de la exhumación de Franco que los socialistas esperan rentabilizar en las urnas, Sánchez, dicen sus más allegados, se ve de nuevo como presidente, cargo al que llegó hace 16 meses, contra todo pronóstico y tras presentar una moción de censura que sacó del gobierno a Mariano Rajoy.

El 10N, Sánchez se lo juega todo. Arriesgó a unas nuevas elecciones (las segundas este año y con 123 escaños) aleccionado por sus asesores que convencieron a Ferraz de que unos nuevos comicios serían la oportunidad para el PSOE de sumar una mayoría amplia que le permitiría gobernar sin coaligarse y sin apoyos indeseados.

Sánchez enfila los últimos días de campaña aferrado a la idea de que el PSOE es el único partido con capacidad de gobierno y aprovechando su perfil institucional para crecerse en el "todos contra el PSOE".