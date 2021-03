Ángel Correas: “En la foto de los acercamiento de etarras también hay apisonadoras, emocionales”

Audio

El Papa se acaba de reunir con el gran ayatolá Al Sistani una de las figuras más influyentes de la rama chíi del islam. Una vista breve, casi privada, pero es la primera y por lo tanto histórica visita del líder espiritual del mundo cristiano católico a una ciudad considerada un santuario por los chíies.

Es un viaje marcado por el simbolismo de los lugares que está visitando y que va a visitar Francisco. Lugares que tienen mucho que ver con la historia ancestral del cristianismo, como la visita de este sábado a la llanura de Ur, la tierra de Abraham, pero también con la historia más reciente, la de los cristianos perseguidos o directamente asesinados por parte del yihadismo en sus diferentes formas. Miles en los últimos años. Uno de esos escenarios de terror fue la catedral de Nuestra Señora de la Salvación en Bagdad, donde en 2010 un atentado acabó con la vida de 58 personas.

No es la primera vez que el Papa dice que no se puede justificar el terrorismo en el nombre de Dios. Pero decirlo desde Irak desde esa catedral de Bagdad o mañana desde Mosul donde el DAESH, clavaba las cabezas de sus víctimas en las verjas de un parque o desde la ciudad cristiana arrasada de Qaraqosh aporta un componente emocional que refuerza mucho ese mensaje. De ahí también el apelativo histórico.

MANIFESTACIONES 8-M

Por estas tierras, asistimos en estas horas a los aspavientos del movimiento feminista tras la decisión de la delegación de Gobierno en Madrid de denegar las concentraciones previstas por el 8 de marzo. Colectivos feministas y sindicatos han recurrido esta decisión en los tribunales y esta tarde se reúne el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para decidir si mantiene la suspensión o por el contrario permite esas concentraciones. Al final, llegamos al debate del derecho de manifestación (con ese formato de una concentración presencial de gente como quieren los convocantes) o el criterio sanitario.

En síntesis, el contexto general es que la Delegación de Gobierno en Madrid, en manos del PSOE, intentó quedar bien con todos y todas permitiendo concentraciones pero limitadas a 500 personas, que luego se redujo a 250. ¿Qué ha pasado? Que la imagen de las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo del año pasado en Madrid, cuando teníamos la pandemia ya encima sigue pesando mucho y es un antecedente que hay que tener muy en cuenta. Eso ha motivado que el PSOE, al final opte por no arriesgar, siga el criterio sanitario y la delegación ha acabado por denegar las concentraciones en Madrid por criterios de salud pública.

El asunto ha vuelto a abrir una grieta en el gobierno de Coalición. Por una lado, el sector de Podemos con la ministra Irene Montero a la cabeza apoyando las convocatorias y por otro el sector socialista, con la vicepresidenta Carmen Calvo apoyando el criterio sanitario.

En Madrid no habrá concentraciones por el 8-M, se han denegado a la espera de lo que pueda decir la justicia, no pasará lo mismo en otros puntos de España donde, paradójicamente, sí se han permitido. Y así volvemos a un clásico de toda esta pandemia, la falta de un criterio común. Los jueces decidirán si hay foto o no el 8M en Madrid.

Vídeo

LO QUE ESCONDÍA LA DESTRUCCIÓN DE LAS ARMAS DE ETA

Esta semana hemos tenido otra foto, la dela apisonadora aplastando las armas de ETA en el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro, en Madrid y Pedro Sánchez de fondo. Sobre la escenografía, la foto, y los pactos de Sánchez con Bildu se ha hablado mucho.

Audio

Hoy la foto es la de varios etarras más acercados a cárceles del País Vasco, entre ellos el asesino del político socialista vasco Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díez. La familia de esta víctima (Buesa) dice que se trata de terrorista que no se ha arrepentido. En esta foto de acercamiento de etarras también hay apisonadoras emocionales, pero estas no se ven.

¿QUÉ PASARÁ CON LA SEMANA SANTA?

Mientras tanto la última instantánea de la tercera ola nos muestra un coronavirus que va remitiendo en España. El debate sigue centrado en permitir o no permitir la movilidad entre regiones esta Semana Santa. Una mayoría de Comunidades salvo Canarias y Madrid, optan por mantener el cierre regional, pero se plantean la movilidad interior entre sus provincias o municipios.

Si hubiera que destacar un titular sería este, España ha salido del riesgo alto, la incidencia del coronavirus baja a niveles de agosto y ya está en 149 casos.

Por encima del riesgo extremo (250 casos por cada 100.00 habitantes en 14 días) siguen Melilla y Ceuta mientras que Madrid ha descendido de este nivel al rebajar su incidencia a 245 casos. En el otro extremo, la comunidad con menos incidencia de contagios es Extremadura, que baja a 45,80 y se sitúa en el objetivo del Gobierno para la nueva normalidad, por debajo de los 50 casos.

Varios detalles para la esperanza: en las últimas 24 horas ha vuelto a haber más altas que ingresos en los hospitales por covid-19. Y sobre todo el siguiente dato. En la última semana de febrero solo se diagnosticaron 111 nuevos casos de coronavirus en residencias de ancianos. Para hacernos una idea, en la última semana de enero rondaban los 5000 contagios.

En buena medida este descenso se debe a la campaña de vacunación que ha alcanzado un nuevo record. España ha inoculado en 24 horas 242.485 dosis de vacunas contra el coronavirus, la cifra más alta en un solo día desde que comenzó la campaña de inmunización.