Correas, sobre el confinamiento de Madrid: "La teoría está clara, lo difícil ahora es llevarla a la práctica"

Alrededor de 5 millones de personas amanecen en situación de aislamiento. Son los habitantes de Madrid capital y otros 9 grandes municipios de la Comunidad con más de 100.000 habitantes. A las 10 de esta pasada noche, el gobierno madrileño daba cumplimiento a las exigencias del ministerio de Sanidad y aplicaba las medidas de restricción establecidas aunque no renuncia a la vía judicial.

Estas medidas se aplican a municipios que en los últimos 14 días tengan una incidencia del coronavirus de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Una tasa de positividad superior al 10%, es decir, que de cada 100 pruebas, la menos 10 den resultado positivo y una ocupación de camas UCI superior al 35 %.

Al margen de la tormenta política, lo cierto es que las medidas están activas desde las 10 de la noche, los políticos pueden seguir discutiendo pero el ciudadano tiene que cumplirlas y plantean varias preguntas.

Lo principal es que se restringe la entrada y salida de los municipios afectados salvo las excepciones habituales que deben estar justificadas.Para ir y volver del trabajo, para asistir a un centro sanitario, asistir a clase en la Universidad o el colegio, cuidar de mayores o personas dependientes, realizar trámites administrativos inaplazables o causa de extrema necesidad.

LAS DUDAS DE LOS MADRILEÑOS

A partir de aquí, con 5 millones de confinados, hay todo tipo de situaciones. Por ejemplo, si vivo dentro de un municipio confinado, como Madrid capital, Getafe, Leganés o Alcalá de Henares, ¿me puedo mover libremente dentro de esa ciudad? La respuesta es que si te puedes mover dentro de esa localidad. Ya no hay limitaciones por barrios o zonas sanitarias. Puedes moverte por ese municipio en el que vives aunque este confiando, pero no puedes salir de el sin una causa justificada.

Qué pasa si, por ejemplo, vivo en Toledo o Ávila ¿puedo acceder a estas zonas con limitaciones?Sí, siempre que el motivo de entrada esté justificado por ejemplo, por trabajo o una cita médica. Lo que no se podrá es entrar a Madrid para hacer turismo o ir a visitar un museo.

¿Qué pasa si voy de Ávila a Valencia y tengo que atravesar Madrid? ¿Se puede hacer? La respuesta es que si se puede circular por Madrid o por cualquier municipio confiando siempre que sea de paso y no nos quedemos dentro

En estos municipios afectados, ¿qué limitaciones tienen las tiendas? Los servicios abiertos la publico no podrán superar un aforo del 50% y tendrán que cerrar como mucho a las 10 de la noche.

Está limitación de horarios ¿afecta también a las gasolineras o farmacias? No, Gasolineras, farmacias o centros médicos pueden permanecer abiertas ya que se consideran servicios esenciales.

¿Y los bares y restaurantes? Tienen limitado el aforo a la mitad dentro y fuera del local. No habrá servicio de barra y tendrán que cerrar a las 11 de la noche, aunque una hora antes, a partir de las 10, ya no podrán aceptar clientes. Si podrán seguir prestando comida a domicilio.

¿Se puede ir a misa por ejemplo en estas zonas confiandas? Si, pero el aforo queda reducido a un tercio. Los mismo con los velatorios, como máximo 15 personas en abierto y 10 en cerrado

¿Podemos seguir haciendo deporte? Sí. Las instalaciones deportivas seguirán abiertas en estas zonas confinadas pero tendrán aforo limitado al 50% en Interior y al 60% en exterior. Además, la practica deportiva en grupos se limita a un máxima de 6 personas. Es decir NO se puede jugar a fútbol pero si al padel, por ejemplo.

¿Se multa o no se multa? En principio, la comunidad de Madrid asegura que los controles policiales serán informativos hasta que los tribunales ratifiquen estas medidas.

¿Cuanto tiempo estarán vigentes las medidas? Se revisarán en 14 días, hasta comprobar si han surtido o no efecto.

Estas son las nuevas normas para más de 5 millones de personas que viven en estos puntos de la Comunidad de Madrid. En la práctica esto está ya en vigor y a partir de aquí el lio político que continúa.

Aunque acata, el gobierno madrileño ha llevado las medidas a los tribunales. En síntesis las consideran una imposición y no fruto del acuerdo que debía de haberse alcanzado en la interterritorial de sanidad como exige la Ley y por eso las consideran nulas. Enrique López es el consejero madrileño de Justicia e Interior

A las 10 de la noche, a la vez que entraban en vigor las restricciones, Ángel Expósito hacia radio en directo en la Puerta del Sol. Con él estaba la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso quien cargaba contra el Gobierno de Sánchez, venía a decir que la ayuda ha llegado tarde y mal.

Y desde Bruselas... Pedro Sánchez, diciendo todo lo contrario... Habrá que esperar que cuando el presidente habla de expertos, esta vez sean reales, de carne y hueso. Esperemos que no se refiera al comité de expertos que anunció en su día y que nunca existió.

Todo el mundo tiene expertos que defienden lo suyo, la cuestión es que se pongan de acuerdo

Al final, está muy bien lo de que “los dicen los expertos”, algo que también dice la comunidad de Madrid para defender lo suyo, todo el mundo tiene expertos que defienden lo suyo, la cuestión es que se pongan de acuerdo.

EN LA PRÁCTICA

La teoría está clara, lo pone en el BOE, ahora falta lo difícil, todo esto llevarlo a la práctica. Cerca de 700 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se están desplegando para dar apoyo a las policial locales y para controlar el cumplimiento de las medidas. Especialmente en los controles de movilidad en las carreteras y en estaciones de tren o el aeropuerto. Hoy es sábado pero a partir del lunes a ver cómo se controla la movilidad de 5 millones de personas entre trabajos, colegios, universidades o cualquier otra actividad... como siempre, gran parte de este trabajo no está en manos de la policía sino en la responsabilidad de cada uno. Y eso no se regula por decreto.

La situación de Madrid es llamativa, es el gran confinamiento de esta segunda ola pero las limitaciones están teniendo lugar en toda España desde hace ya varios meses.

Hay situaciones que llaman la atención, las localidades de Íscar y Pedrajas en Valladolid amplían otros 7 días su segundo confinamiento y la ciudad de Orense va a ser la primera que ha prohibido las reuniones. Solo podrán estar juntas personas que convivan habitualmente.

NAVARRA

Aunque Madrid es el epicentro de esta segunda ola y presenta 647 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hay una comunidad es España que está por encima de los datos de Madrid aunque no tiene el mismo número de habitantes. Navarra es la región con más incidencia con una media de 692 casos por cada 100.000 habitantes. Por encima de los 400 casos estás comunidades como La Rioja, Castilla la Mancha o la ciudad de Melilla. Ahora mismo las comunidades con datos más contenidos son Asturias, Galicia y Valencia, lo que no quiere decir que haya brotes especialmente problemáticos, como acabamos de contar con la ciudad de Orense. En Ibiza limitan los aforos al 25% en establecimientos y reducen los encuentros sociales a un máximo de 5 personas.

LA OMS NO SABE QUÉ PASA EN ESPAÑA

Sanidad ha comunicado este viernes 11.325 nuevos casos de coronavirus, el 22% de ellos detectados en la Comunidad de Madrid. Para rematar, la Organización Mundial de la Salud reconoce que no sabe qué está pasando en España para que sea el país europeo con más incidencia.

Y para completar la actualidad del coronavirus; Donald Trump. Ayer se confirmaba su positivo y el de su mujer por coronavirus y hoy ha tenido que ser trasladado en helicóptero a un hospital militar cerca de Whasington.