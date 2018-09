Ángel Correas: "El Gobierno no se desprende del lastre de la tesis y los globos que lanza no cogen altura"

Podría parecer el día de la marmota pero es que las noticias alrededor del Gobierno parecen haberse congelado con el caso de la tesis del presidente Pedro Sánchez... y eso que desde Moncloa se ha intentado pasar página pero no hay manera, si no es una portada es otra y cada día una nueva sorpresa. El lunes Pedro Sánchez presentó sus 100 días de gobierno con una propuesta estrella, la reforma de la Constitución para suprimir los aforamientos...

Gran titular para desviar los ojos de la opinión publica de la tesis pero ha sido un globo que ha perdido aire nada más elevarse. La supresión de aforamientos de los políticos se refiere solo a los casos fuera de su actividad parlamentaria, es decir, si por ejemplo dan positivo en un control de alcoholemia... Si fueran imputados por un caso de corrupción dentro de su actividad política, seguirían en su aforamiento. Además, el globo pierde aire si se piensa en que conseguir una reforma de la constitución implica un gran acuerdo del congreso y Sánchez no tiene los suficientes apoyos...

Lo sabe el gobierno así que al final la realidad si impone. Es decir, que este viernes, en el consejo de Ministros, el gobierno ha despejado su propio balón. Esa reforma exprés, anunciada por Sánchez ,se remitirá primero al consejo de Estado para que elabore un informe...

Y así es como ha acabado el globo sonda de los Aforamientos en el tejado del consejo de Estado... y mientras tanto de la Tesis se sigue hablando... y del libro posterior también... hasta el punto que se han disparado las ventas. Decía el torero que “Hay gente pa to” pero suponemos que los hay que ven una oportunidad de negocio o quizás la mera curiosidad. Hay quien colecciona objetos de los más variopinto y la tesis de Sánchez tiene su punto...

El Gobierno no consigue desprenderse del lastre de la tesis y los globos que lanza como digo no cogen altura... Por cierto, Lastre si ha soltado el líder del PP, Pablo Casado... La Fiscalía del Tribunal Supremo ha emitido un informe en el que reclama el archivo de la Causa del Máster... No ve indicios consistentes o suficientes para acusar al líder del PP de algún delito relacionado con sus estudios de Postgrado en la Rey Juan Carlos... No hay pruebas dice la fiscalía...

La propia Universidad Rey juan Carlos también ha descartado irregularidades en su licenciatura de Administración y Dirección de Empresas

A partir de ahora, Pablo Casado no va a tener un camino de rosas porque al PP le quedan por delante varios juicios y sentencias que volverán a situar a este partido en los titulares pero, desde luego el asunto del Máster ha perdido impulso judicial y recorrido político. La dirección del PP pide que quienes han utilizado este asunto contra Casado se retracten. Será lo que toca pero me parece que, o mucho cambia la política española, o van a tener que esperar las disculpas...

Casado toma aire al mismo tiempo que se abre una investigación sobre otro Máster, el de la ya Ex ministra socialista Carmen montón, también en la Universidad Rey Juan Carlos... por cierto, que esta Universidad ha decidido el cierre del Instituto de Derecho Publico en el que se cursaron todos estos masters... estaban tardando, la verdad...

Y entre todos estos asuntos de las tesis, los masters y los anuncios varios los hay que buscan su hueco... Podemos intenta sacar cabeza mediática y lo hace con una propuesta de Pablo Iglesias que vuelve con un clásico. Propone un referéndum sobre si los Toros deben prohibirse o no... un guiño a su electorado pero con poco recorrido...

A esta hora, el avión que llevará al Papa a Lituania se prepara en el aeropuerto de Roma... En una hora más o menos, Francisco emprende un viaje de 4 días que le llevará a las 3 repúblicas ex soviéticas del báltico... Lituania, Estonia y Letonia... Un punto caliente en la geopolítica en el que Rusia y Europa se miran de reojo y con bastante recelo tratando de mantener sus influencias...

La clave del viaje del Papa es evidentemente espiritual y su primera parada será Lituania, donde hay una mayoría católica... algo muy diferente a la situación que hay en Estonia y Letonia... a pesar de ser países limítrofes, son muy diferentes en este sentido... por ejemplo, en Estonia los católicos son una minoría... El viaje del Papa es una de las grandes previsiones de la jornada.

Más cerca, hoy entra en vigor en España la instrucción del ministerio del interior para controlar la compraventa de materiales químicos que podrían ser utilizados para la fabricación de explosivos como por ejemplo pretendían hacer los terroristas de Cataluña que llegaron a comprar con total tranquilidad los elementos necesarios para elaborar un explosivo denominado la Madre de Satán. Elementos como el aguarrás o la acetona, que puede obtener cualquiera en cualquier droguería o ferretería o establecimientos similares. A partir de ahora se pide la implicación de los vendedores o comerciantes para que informen de compras sospechosas. Hay cosas en las que más vale prevenir...