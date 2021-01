Iván Alonso: “La nueva vida en Reino Unido sin pertenecer a la UE tras 47 años de un matrimonio tortuoso"

Lo primero por supuesto ¡Feliz año 2021!. Qué gusto da decir 2021 aunque solo sea por no repetir más ese número, ese 2020 que nos ha resultado fatídico.

Es un año este que entra, y del que ya llevamos consumido casi 30 horas, de esperanza por supuesto por esas vacunas que ya están llegando poco a poco a la población. Todos esperamos que el coronavirus deje pronto de estar en nuestras vidas y que recuperemos esa normalidad precovid a la que estamos acostumbrados pero hay que dejar una cosa clara desde el principio: y es que esto no ha acabado.

CAMBIO DE AÑO CON LA PREOCUPACIÓN POR LA COVID-19

Es normal eso de decir año nuevo, vida nueva y más al dejar atrás el que ha sido el más turbulento, raro, desolador, triste y desbordante de nuestra existencia. Pero también es necesario remarcar que la pandemia sigue ahí y solo hace falta echar un vistazo a las cifras que seguimos manejando en España de contagios y fallecidos. Cuando estamos ya hablando incluso de tercera ola en nuestro país la tasa de incidencia no deja de subir. Es ya de 279 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días ¿Qué significa esto? Pues que cuando estamos en el ecuador de las fiestas navideñas esta tasa ha aumentado 12 puntos en la última semana y el país lleva en “riesgo extremo” desde el pasado 23 de diciembre. Nos habíamos planteado que esa tasa estuviera en estas fechas por debajo de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Eso lo dice todo.

Además, sigue preocupando la situación asistencial que no mejora y se comienza a notar. La ocupación de pacientes covid-19 en las camas hospitalarias ha aumentado con las comunidades autónomas valorando si tomar ya medidas más duras de cara a cuando acaben estas fiesta. Ya sabes que Baleares o Extremadura ahora mismo son las que más preocupan, tienen las tasas más altas y han tenido que implantar medidas más severas.

Medidas que, por cierto, hay muchos que supongo siguen considerando una broma. La última noche del año se saldó sin muchas incidencias significativas pero hubo decenas de fiestas ilegales por toda España en la que se juntaron esas personas que no tienen conocimiento de que vivimos en tiempos excepcionales y que este año hay poco que celebrar, más allá de dar gracias si no nos ha tocado despedir a algunos de los nuestros.

Los que están allí son personas que se han juntado en esas fiestas clandestinas, que siguen mostrando su egoísmo realizando este tipo de actos y que dejan imágenes completamente vergonzosas. Digo dejan porque hay algunos que siguen de fiesta desde ayer. Ahora mismo hay 150 personas reunidas en una RAVE, en una fiesta clandestina en una nave abandonada de la localidad barcelonesa de Llinars del Vallés.

Una fiesta que tiene previsto concluir el próximo lunes y en la que los Mossos d’Esquadra no tienen previsto intervenir al menos por ahora para no provocar "daños mayores a los que se quieren evitar".

Se ha montado un dispositivo para impedir que más personas puedan acceder a la fiesta e identificar a todas aquellas que salen para denunciarlas. Confirma la Policía que en los alrededores de la nave hay numerosos vehículos aparcados, algunos de ellos con matrícula extranjera. Eso mientras el resto de españoles limitábamos las reuniones al máximo posible para despedir el año.

LO QUE NOS TRAE ESTE 2021

Da un poco de pena comenzar este 2021 de este asunto cuando tenemos otras cosas que también son importantes para todos. Por ejemplo aquellas que nos tocan el bolsillo, los impuestos. Te estarás preguntando si en este nuevo año van a subir o bajar. Pues depende. Por ejemplo la factura de la luz no se va a tocar, pero si tienes gas natural en casa si vas a notar una subida del 6%.

Si viajas mucho puedes salir beneficiado porque bajan las tasas aeroportuarias. O sea que va a depender de las aerolíneas que tu billete de avión sea un pelín más barato. Pero también bajan los peajes en las autopistas aunque lo que si va a salir más caro es comprarse un coche. Porque uno de los “hachazos” del Gobierno afectará al sector del automóvil, en concreto del 15%. Por este motivo, comprarse un nuevo coche en 2021 será de media de unos mil euros más caros.

También suben los seguros y ojo, las bebidas azucaradas que elevan su IVA del 10 al 21 por ciento En un año en el que ya lo sabes se ampliará la edad de jubilación hasta los 66 años y en el que los autónomos, uno de los grupos más afectados por esta pandemia, van a tener que rascarse más el bolsillo al ver aumentadas sus cuotas, que subirán entre 3 y doce euros al mes. Son cosas que van a cambiar y que nos tocan de lleno, que nos afectan.

REINO UNIDO DICE ADIÓS A LA UE

Como también afecta a muchos españoles, se calcula que unos 250.000 la nueva vida en Reino Unido sin pertenecer a la Unión Europea. 4 años y medio después de votar por esa salida de la Unión, los británicos viven sus primeras horas sin pertenecer al club comunitario. 47 años de matrimonio tortuoso que acaban a buenas finalmente tras sestear con un brexit abrupto durante los últimos días del año. Y claro somos muchos los que teníamos un ojo puesto en como acabaría. Y en que nos afectaría. Ya te digo que los que más lo van a notar son esos 250.000 españoles que se calcula viven allí. Pero son muchos también los que se planteaban ir allí a estudiar, a trabajar o que, sencillamente, tienen negocios con empresas británicas. Para todos ellos y a grandes rasgos, finalmente no va a haber aranceles para nuestros productos allí y viceversa. Es algo que hay que celebrar sobre todo por la industria del automóvil o aquellas empresas que exportan frutas o verduras. Pero otra cosa va a ser lo de ir a trabajar allí. Se va a necesitar visado. O lo de ir a estudiar allí, se acabó el Erasmus. Se acabó lo de estudiar por este plan en Londres o en Manchester.

Pero si estás pensando visitar el país buenas noticias porque para todo viaje inferior a 90 días no hará falta ese visado. Algo que será recíproco y que era esencial para nuestra economía, para el turismo. Porque antes de que el coronavirus alterara nuestras vidas los británicos eran los que más nos visitaban.

De todo esto se hablaba y mucho en Gibraltar. Porque los españoles que allí viven o trabajan tenían que esperar al acuerdo entre España y Reino Unido para conocer su situación y que no hubiera un brexit duro en la frontera del Peñón. Había casi 300.000 personas, habitantes de Algeciras, La Línea, San Roque, etc muy pendientes. Y finalmente se dio. Un pacto que se consiguió apurando los últimos días del año y que deja la situación al menos durante 6 meses prácticamente igual. Una patada hacia delante por ahora y que se tendrá que seguir negociando. Pero claro, allí, que las cosas no cambien es motivo de celebración.

Ya veremos en que queda finalmente todo porque hay bastantes cuestiones que resolver ahí y como te digo, lo que se ha hecho es no bloquear la situación y darse más tiempo.