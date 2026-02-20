"Nadie ha podido explicar qué hacían, con la querella ya presentada, las personas de confianza del director de la Policía en la casa del DAO"

A medida que avanzan las horas, el caso que investiga la presunta agresión sexual del ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, se complica para el Ministerio del Interior. En el programa Herrera en COPE, el periodista Antonio Naranjo ha desvelado en su sección ‘Mr. Dato’ que el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, recibió un aviso sobre estos hechos hace ya siete meses.

Una advertencia ignorada

Según la información de Naranjo, fue un inspector quien alertó directamente a Pardo Piqueras de que "se estaba fraguando una querella por violación, agresión sexual, del DAO a un agente de la policía". El periodista ha señalado que es de suponer que el director de la Policía trasladó esta información a su entorno cercano y, por lo tanto, "al Ministerio del Interior".

Naranjo ha recalcado en los micrófonos de COPE que, hasta el momento, "nadie ha desmentido que esa conversación y ese aviso existiera", lo que evidencia que hubo tiempo suficiente para reaccionar. Además, ha cuestionado qué hacían "las personas de la máxima confianza del gabinete del director general visitando al DAO dimitido, que no destituido, en su propio domicilio" una vez que la querella ya era pública.

"Una jornada oscura para el Gobierno"

En el mismo programa, el analista José Antonio Zarzalejos ha calificado la jornada como "oscura para el Gobierno y la izquierda", un momento signado por "la incoherencia de un feminismo hipócrita y la división entre facciones". Zarzalejos considera el episodio como "gravísimo", especialmente por tres motivos concretos.

El periodista ha destacado en primer lugar los hechos que se le imputan al ex DAO, asegurando que "la querella interpuesta por su propia víctima, que es sobrecogedora". En segundo lugar, ha criticado la reacción del Ejecutivo y, por último, ha afirmado que este caso evidencia que el Ministerio del Interior está "fuera del control de su titular".

Zarzalejos ha criticado duramente la postura del ministro del Interior, de quien ha dicho que "está en la inopia o en la incompetencia". El analista sostiene que ni Fernando Grande-Marlaska ni el presidente Pedro Sánchez "asumen de nuevo ninguna responsabilidad política", concluyendo de forma tajante: "El feminismo de este PSOE es una filfa".

EFE El ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González

La izquierda, "en descomposición"

El análisis de Zarzalejos se ha extendido al conjunto de la izquierda, a la que describe como "en descomposición". En su opinión, la vicepresidenta Yolanda Díaz "está liquidada porque es la nada política y el fracaso electoral más rotundo", dando por enterrado el "fallido proyecto de SUMAR".

Finalmente, ha calificado de "delirio" y "absurdo" el nuevo "Frente Amplio Popular" que parece impulsar el separatista catalán Gabriel Rufián, una maniobra que cree "muy posiblemente teledirigida por La Moncloa". Aunque Zarzalejos piensa que Pedro Sánchez cree que esta es la base para ganar las generales, ha advertido: "Esta vez, Carlos, no va a suceder".