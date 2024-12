Parroco de Paiporta, dos meses después de la DANA: "Ahora el problema son los hongos y humedad de las casas que no logran secarse"

Este 29 de diciembre se cumplen dos meses de la peor riada vivida en Valencia - la comunidad más afectada-, en Letur (Albacete) y Málaga que se llevó la peor parte en Andalucía.

Dos meses después hay mucho barro y lodo aún por retirar, la humedad sigue pegada a las paredes de casas y viviendas, los coches acumulados en campas recuerdan lo que pasó y todo ello mientras los políticos siguen culpándose unos a otros, mientras las ayudas tan necesarias para que los afectados puedan reanudar sus vidas no llegan.

En La Mañana Fin de Semana hemos querido saber cómo se está viviendo esta Navidad en uno de los municipios más afectados: Paiporta.

"Son Navidades donde si nos centramos en lo que debe ser la Navidad, ponemos nuestros ojos en la esperanza que significa el nacimiento de Jesús, claro que las circunstancias que nos rodean hacen que esa misma realidad que es tan alegre y tan esperanzadora se ve cubierta como una especie de halo de tristeza por la situación que todavía aflige a miles de personas", responde Gustavo Riveiro, párroco de una de las localidades que se llevó la peor parte.

46 de los 231 fallecidos eran de Paiporta de ahí que toda la localidad esté sumida en la tristeza.

Ahora el problema está en las casas

¿Cuál es la situación en las calles, hay limpieza ya total, las casas están sin barro? "Gracias a los miles de voluntarios que llegaron y siguen llegando, gracias al Ejército, a la UME, a las Fuerzas de Seguridad presentes ya no tenemos barro en las calles, hay barro, pero ya no es el barro pegajoso. Aunque la problemática más grande que tenemos son las casas porque se ha creado un problema de hongos y humedad que no logran secarse o sea la gente quisiera poder volver a sus casas, retomar su vida, pero estamos en invierno Valencia que siempre tiene una humedad ambiental bastante grande por lo que es difícil. Si estuviéramos en primavera o verano sería más fácil secar los muros de las casas ", explica el sacerdote.

"En la misma sede de Cáritas que es una casa antigua hemos tenido que picar todo y quitar todos los revocos porque es imposible que el agua salga de los muros, necesitaríamos cañones de esos de aire caliente o de humidificadores que nos ayudara. La urgencia pasaría más por eso que por otras cosas, la urgencia es poder secar las casas", recalca el padre Riveiro.

El no poder regresar a sus casas es lo que más está afectando a los damnificados, algunos están llegando a perder la esperanza como le cuentan sus feligreses al párroco "en la parte del pueblo donde hay casas más antiguas y asentadas sobre barro, lugares que no se logran secar, que pasa el tiempo y la gente está desesperada por volver a su intimidad, a su casa, a su vida, lógicamente muchas veces decrece ese sentido de la esperanza".

"Hay muchos anuncios, pero llegan pocas ayudas"

Tampoco están satisfechos con las ayudas que apenas les están llegando para salir adelante, "la verdad por lo que yo siento y converso con las personas, las ayudas llegan bastante atrasadas y a cuenta gotas. No es todo lo que seanuncia, hay muchos anuncios y pocas realidades y algunas personas han conseguido un anticipo, de lo que son los daños totales lógicamente no. Hay que evaluar la realidad de miles y miles de personas. Se creen que son 800.000 afectados. Uno comprende que están desbordados, pero quien tiene que rehacer su casa, quien está viviendo de la hospitalidad de un familiar o de un vecino o de alguien que lo acogió en su casa, pues claro ya han pasado dos meses y es mucho tiempo", concluye