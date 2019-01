José Luis Martínez-Almeida, candidato del PP a la alcaldía de Madrid, en 'La Mañana Fin de Semana'

Tiempo de lectura: 2



José Luis Martínez-Almeida, candidato del PP a la alcaldía de Madrid, está convencido de que su partido recuperará el ayuntamiento de la capital por “el trabajo que hemos hecho en la oposición”.

De cara a las próximas elecciones autonómicas, cambia el escenario respecto a las pasadas. Primero, con la irrupción de Vox. Un partido, del que asegura Almeida, en 'La Mañana Fin de Semana' que “no sé nada de Vox en la ciudad de Madrid, no sé cuáles son sus propuestas ni lo que han hecho en esta legislatura. No sé qué alternativas tienen para los madrileños más allá de un discurso nacional”.

Segundo, con la ruptura en Podemos tras la renuncia de Errejón de Podemos y su unión a ‘Mas Madrid’ con Manuela Carmena. Una Carmena “más débil que hace cuatro años”, dice Almeida.

Para el candidato del PP a la alcaldía de Madrid, “Carmena era una perfecta desconocida hace cuatro años y a día de hoy sabemos que lo único que le interesa para su proyecto para Madrid es ella misma”. Recalca Martínez-Almeida que “trata de vampirizar a Podemos cuando fueron ellos quienes la presentaron”.

En estos años de alcaldesa “ya sabemos quién es, cómo se comporta y cómo gobierna esta ciudad”, expresa Almeida.

Sobre la posibilidad de un pacto a la andaluza en Madrid y desbancar a la izquierda, Almeida cuenta que parte de dos premisas. “La primera, que no se entendería que no nos pusiéramos de acuerdo desde el centro derecha para que Carmena y la izquierda podemita no sigan en el Gobierno”.

“Y la segunda, es que la única garantía de que la izquierda no gobierne en Madrid, y por tanto que Cs no tenga las tentaciones que ha tenido en Andalucía y que va a tener en el conjunto de España de pactar con el PSOE y con la izquierda – como ya ha dicho que puede pasar en Madrid- es que el PP sea la fuerza mayoritaria”, analiza Almeida.