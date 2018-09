Escucha ya el monólogo de Ángel Correas de este domingo 23 de septiembre de 2018

Tiempo de lectura: 3



Muy buenos días a todos en este ya otoñal domingo 23 septiembre... lo de otoñal no es por la previsión del tiempo que es más de verano sino porque oficialmente, desde las cuatro de la mañana más o menos, estamos en el otoño.

Es el titular que aparece en las portadas de medio mundo y parte del otro. Acuerdo histórico entre la Santa Sede y el gobierno de China. Tras el titular, hay detalles que conocemos y otros que iremos conociendo en los próximos días de un anuncio cuya clave, ahora mismo, y como resalta la Santa Sede es que se trata de un acuerdo provisional, sometido a evaluación y que se centra en el nombramiento de los obispos en China.

Los antecedentes evidencian que se trata de un paso significativo. El anuncio llega después de 67 años de relaciones rotas. Unas relaciones que se rompieron en 1951, tras la revolución comunista. Desde entonces. el gobierno chino endureció el control y la persecución a la comunidad cristiana que actualmente conforman en ese país unos 12 millones de personas, según datos oficiales, ya que pueden ser bastantes más.

En ese control férreo del régimen comunista originó una especie de “iglesia” paralela en la que el Estado chino han ido nombrado obispos al margen del criterio del Vaticano, durante casi 70 años. De ahí ha surgido la situación actual con dos comunidades cristianas en torno a la misma Fe y quizás con este acuerdo empiecen a vivir en comunión absoluta.

El acuerdo contempla precisamente que la Santa Sede pueda intervenir también en el nombramiento de sus obispos. El Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin destacaba el contexto en el que ha llegado el anuncio, tras casi 70 años de tensiones

El propio Vaticano califica el acuerdo como provisional y lo enmarca dentro de un contexto mucho más amplio y dilatado de negociación pero desde luego el paso es importante.

El anuncio del acuerdo con China ha coincidido precisamente con la visita del Papa Francisco a Lituania dentro de un viaje apostólico que le llevará también a Estonia y Letonia. Los tres países, precisamente, con una historia reciente vinculada a la URSS soviética e incluso, poco antes, con la ocupación nazi.

En ese escenario, el Papa ha recordado a los que sufrieron por su fe y ha pedido que se recuerde sus sacrificios.

Otro foco apunta apunta casi de forma constante a Cataluña. Quedan 8 días para el 1 de octubre. Apenas una semana para que se cumpla el primer aniversario del referéndum ilegal.

Los soberanistas están a lo suyo y el Gobierno de Sánchez jugando a la ambigüedad. Si, el mensaje del Ejecutivo es el de cumplimiento de la ley, faltaría más, pero luego están los matices, los mensajes velados o no tan velados al independentismo.

El último ejemplo tiene menos de 24 horas. La delegada de Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera. En Cataluña Radio le preguntaban si era partidaria de un indulto a los políticos presos encarcelados por el intento de golpe. Cunillera no elude la respuesta y dice que sí una vez haya una sentencia firme y asi lo pidan

Plantear la posibilidad del indulto por parte de la representante del Gobierno en Cataluña ha abierto de par en par la puerta de la polémica.

Es difícil pensar que el comentario del indulto se le escapó alegremente y sobre todo porque esta señora no habla como Teresa Cunillera, ciudadana, habla como Delegada de Gobierno. Cunillera, por cierto, es uno de los 14 diputados del PSC que en 2013 rompieron la disciplina de voto socialista que impuso Rubalcaba en el Congreso del los Diputados y votaron a favor de negociar un referéndum con la Generalitat.

Ahora, después de decir lo del indulto ella misma ha intentado matizar, o le han obligado a matizar, y ha asegurado que se han sacado de contexto sus declaraciones.

No es la única declaración desde el gobierno con mensaje al mundo independentista. Estos matices los hemos visto también en la ministra Meritexell Batet, hasta en el propio Josep Borrell, ahora ministro de Exteriores, quien hace no demasiado tiempo parecía tener las cosas muy claras. Y el último ejemplo, hoy en la portada de La Vanguardia, la vicepresidenta Carmen Calvo asegura que “Si el juicio (a los presos independentistas) tarda, no sería lógico alargar la prisión preventiva”. Ahí lo tienen, una más.

Y este día, tiene también voces anónimas que completan la actualidad. El siguiente escenario es Úbeda, en Jaén donde ayer tenía lugar una concentración en repulsa del último caso de violencia contra la mujer. La víctima se llamaba Mari Ángeles, de 41 años y murió asesinada en la tarde noche de este viernes. Recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente, posiblemente una plancha y luego murió por asfixia.

Deja 4 hijos. Los dos pequeños de 13 y 4 años estaban dentro de la casa cuando tuvo lugar el crimen. Su marido, del que tenía una orden de alejamiento desde hace un mes, ha sido detenido por el crimen y pasará mañana lunes a disposición judicial.

El teléfono confidencial, que no deja rastro en la factura, para la denuncia del maltrato es el 016. María Ángeles se ha convertido en la víctima mortal 35 de violencia machista en España en 2018. Ayer en Cenicero, en la Rioja, otra mujer recibió dos disparos de escopeta por parte de su pareja que se entregó a la Guardia Civil.