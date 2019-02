Escucha el monólogo de Ángel Correas de este domingo 17 de febrero de 2019

Tiempo de lectura: 3



Antonio César Fernández, dicho así podría ser cualquiera, un nombre que no dice nada en especial. No ha participado en ninguna campaña electoral, no ha dado mitines, no es el ganador de un concurso en la televisión, no es el fichaje estrella de ningún equipo de ningún deporte, pero Antonio Cesar Fernández se merece la portada de este programa... y luego seguiremos hablando de encuestas, de mitines, de Cataluña o de cualquier otro sitio, pero esta portada de las 8 es para él.

Antonio César Fernández era un hombre bueno, con cara de hombre bueno y con una vida de hombre bueno. Antonio César Fernández llevaba casi 40 años entregando su vida a la juventud de África como misionero salesiano que era. Y allí ha perdido la vida, acribillado por el yihadismo en un control aduanero de Burkina Faso, a 4000 kilómetros de su Pozoblanco natal.

Seguramente era consciente de los riesgos. Seguramente, a sus 72 años podría haber estado en un lugar más tranquilo pero esa no era la naturaleza para la que fue llamado. Su lugar en el mundo estaba donde ha sido asesinado. África. En el lugar, que según él mismo explicaba en COPE, le ha enseñado a vivir con entrega a los demás.

Antonio César Fernández merece la portada de un informativo y saber que entre nosotros hay gente como él, reconforta, la verdad. En el mundo hay unos 13.000 misioneros españoles y decenas de miles de nuestros compatriotas trabajan como voluntarios en diferentes ONG's. No suelen tener titulares, hoy sí. hoy el asesinato de un hombre bueno, con cara de hombre bueno y vida de hombre bueno, nos recuerda la enorme entrega de cada uno de ellos.

En España, la campaña electoral se inicia oficialmente el 12 de abril. Pero nadie se engaña a estas alturas, estamos ya en campaña. Más bien, en los casi 9 meses de Gobierno Sánchez no hemos dejado de estar en campaña pero ahora hay rienda suelta.

Es domingo, han pasado 2 días del anuncio de convocatoria de elecciones y es un día perfecto para las primeras encuestas. Curiosamente, los dos sondeos de hoy se publican en cabeceras de Barcelona: La Vanguardia y El Periódico: A modo de resumen;

En ambas se aprecia que el PSOE recupera el terreno frente a Podemos y superaría los 100 escaños. En ambas sube el bloque que conformarían PP, Ciudadanos y Vox. Precisamente VOX es elemento más difÍcil de calcular. En El Periódico le dan más de 40 escaños a costa del PP y en la Vanguardia, le dan apenas 16. En cualquier caso, entraría en el Congreso. Y Ciudadanos se presenta como llave para un pacto bien con el PSOE, bien con el PP y Vox

Esto dice la foto al principio de la carrera, queda mucho por delante pero ya hemos comenzado a escuchar las primeras promesas. el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez prometiendo subsidio de desempleo a mayores de 52 años o Pablo Casado anunciando un revolución fiscal a la baja si alcanza el poder.

Ambos mirando de reojo por los retrovisores, por el de el centro a Ciudadanos y por los extremos, el Sánchez a Podemos y Casado a Vox. Serán las primeras elecciones en el que el PP se tenga que preocupar de tapar fugas de votos por su derecha.

Sánchez en cambio ha conseguido en estos nueve meses en Moncloa atraerse a Podemos y solaparlo. Y es que Podemos no es ahora mismo una referencia en los discursos del PSOE. Pedro Sánchez ha comenzado la precampaña mezclando todo los posible al PP con VOX, señalando a Ciudadanos como cómplice de una alianza de derechas contra el PSOE y pasando de puntillas por el soberanismo catalán que ha sido a la postre el punto por el que se ha ido a fracturar su débil legislatura.

Lo de la crítica al PP y a Ciudadanos puede entrar en el guión previsto, resulta más preocupante la ausencia de referencias a los independentistas porque deja entrever las intenciones de volver a una negociación. Quizás por eso, ayer desde el mitin de Sevilla, Sánchez evidenciaba que el tema Catalán solo le interesa a la derecha que está agitando el “espantajo catalán”. Así lo define Pedro Sánchez, como si fuera un asunto sin importancia, “cosillas” de la oposición. Pues el espantajo tiene abierto ahora mismo un juicio en el Supremo, le ha tumbado los presupuestos y le ha hecho convocar elecciones.

El independentismo precisamente volvió en la tarde de ayer a sacar musculo en las calles de Barcelona en una multitudinaria manifestación para protestar por el inicio del juicio del 'procés'. 200.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona. Medios millón según los organizadores Un preludio de la huelga en Cataluña que el independentismo ha convocado para el próximo jueves 21 de febrero. Los CDR y la CUP calientan motores. Todos en campaña, pero cada uno con su tema.