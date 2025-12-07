El debate sobre el servicio militar vuelve a la primera línea en Europa: "Responde a una necesidad estratégica y de seguridad"

El debate sobre la recuperación del servicio militar ha vuelto a la primera línea en Europa. La guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado que los países europeos se den cuenta de la necesidad de garantizar su seguridad, impulsando planes para reforzar sus ejércitos.

Así lo ha explicado el experto en geopolítica Manuel Gazapo, en una entrevista en 'La Mañana Fin de Semana' con Fernando de Haro, donde ha analizado los movimientos de países como Alemania, que prepara una 'mili' voluntaria para 2025, o Francia, que lanzará un voluntariado remunerado en 2026.

Imagen de archivo, mili

Una necesidad estratégica, no un capricho

Manuel Gazapo ha afirmado que, aunque un servicio militar obligatorio no volverá a ningún estado miembro de la UE, la recuperación de modelos optativos "responde, no a un capricho político, sino a una necesidad estratégica y de seguridad", guste más o menos a la opinión pública. Esta necesidad viene motivada no solo por la invasión de Rusia a Ucrania, "sino por el amplísimo conjunto de amenazas tradicionales y amenazas híbridas que preocupan y ocupan a la seguridad europea".

España, una posición muy delicada

El experto ha sido tajante al confirmar que "en todos los países de la Unión Europea ahora mismo se requieren más efectivos", incluido España.

Según Gazapo, nuestro país se encuentra en una posición "muy delicada" debido a múltiples frentes: la presión en la frontera sur con Marruecos, Argelia y el Sahel; la presencia de Rusia en África a través de actores como el grupo Wagner; el conflicto latente en el Este de Europa; las futuras disputas por el deshielo del Ártico y las amenazas híbridas como la desinformación de China o la incertidumbre generada por Estados Unidos como "socio inquieto".

Más allá de vestir el uniforme

El nuevo servicio militar que se plantea en Europa, según Gazapo, poco tiene que ver con la antigua 'mili'. "No es simplemente vestir un uniforme y portar un rifle", ha señalado. Se trata de un modelo que busca proporcionar un "aprendizaje técnico, táctico, estratégico y operativo" para que los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, estén preparados para responder ante un amplio abanico de crisis, como desastres naturales del tipo de "la DANA en Valencia o el volcán en La Palma".

EFE Coladas del volcán de La Palma

A pesar de la necesidad, Gazapo reconoce que en España existe un obstáculo importante: el rechazo social generado por la memoria histórica del servicio militar obligatorio. "España no está preparada, no está mentalizada para esto", ha admitido, calificándolo como un problema. Mientras, otros países europeos que también eran reticentes, como Alemania, Francia o Italia, "han estado entendiendo" la necesidad de adaptarse al nuevo contexto de seguridad.