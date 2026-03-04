¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? El talento femenino sigue ganando terreno en el sector bancario y el liderazgo femenino avanza con paso firme especialmente en las STEM. Las ramas de tecnología, ingeniería y datos donde las mujeres están cada vez máspresentes y lideran las promociones.

Los bancos reconocen el talento de mujeres y hombres y apuestan por la diversidad como motor de progreso. Porque si la diversidad es un factor de competitividad, lo es más en unsector en el que las mujeres representan más de la mitad de la plantilla y creciendo.

Y recuerda: el sector bancario, contigo.