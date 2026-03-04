El talento femenino sigue ganando terreno en el sector bancario
Y recuerda: el sector bancario, contigo
Redacción Herrera en COPE
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:33 min escucha
¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? El talento femenino sigue ganando terreno en el sector bancario y el liderazgo femenino avanza con paso firme especialmente en las STEM. Las ramas de tecnología, ingeniería y datos donde las mujeres están cada vez máspresentes y lideran las promociones.
Los bancos reconocen el talento de mujeres y hombres y apuestan por la diversidad como motor de progreso. Porque si la diversidad es un factor de competitividad, lo es más en unsector en el que las mujeres representan más de la mitad de la plantilla y creciendo.
Y recuerda: el sector bancario, contigo.
"No es fácil que EE.UU. sancione a España, pero dentro de la negociación conjunta con la UE, puede establecer sanciones para algunos productos"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
La Aemet avisa a España por fuertes tormentas y granizo en las próximas horas: estas son las zonas afectadas
La borrasca Regina seguirá provocando lluvias y mal tiempo en buena parte de la Península, Baleares y Canarias, según el organismo
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño