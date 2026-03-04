COPE
El talento femenino sigue ganando terreno en el sector bancario

Escucha el sector bancario del miércoles 4 de marzo

Redacción Herrera en COPE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:33 min escucha

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana? El talento femenino sigue ganando terreno en el sector bancario y el liderazgo femenino avanza con paso firme especialmente en las STEM. Las ramas de tecnología, ingeniería y datos donde las mujeres están cada vez máspresentes y lideran las promociones.

Los bancos reconocen el talento de mujeres y hombres y apuestan por la diversidad como motor de progreso. Porque si la diversidad es un factor de competitividad, lo es más en unsector en el que las mujeres representan más de la mitad de la plantilla y creciendo.

 Y recuerda: el sector bancario, contigo.

Tracking