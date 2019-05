Actualidad religiosa de la semana: El Papa Francisco y su férreo compromiso contra los abusos sexuales

Ángel Correas analiza la actualidad religiosa de la semana de la mano de José Luis Restán, responsable de la programación socio-religiosa de COPE y responsable de la línea editorial de la misma. En esta ocasión han hablado, entre otros temas, de la publicación de un nuevo Motut propio por parte del Papa Francisco con las normas contra los que cometen abusos sexuales o los encubre.

"Se trata de una carta dirigida a todos los episcopados del mundo, y que establece un marco general que luego llegará a las conferencias episcocapales dle mundo. Un documento normativo que establece normas y procedimientos. Normas como la obligación de que todas las dióceis del mundo establezcan en un plazo para que, en caso de abuso sexual, las víctimas puedan presentar una instnacia con la certeza de que se vaya a tomar en consideración y se identifiquen sus derechos, y que no sufrirá represalia alguna. Este procedimiento se resolverá en menos de un año y, a través, de la investigación se protegerán los derechos de estas personas".

Asimismo, José Luis Restán añadía que "es una cosa práctica, que identificará a quién me dirijo, dónde y con qué seguridad y garantías, sin ser ninguneado ni maltratado (...) Útil también para los laicos involucrados en la vida de la Iglesia. Hay que denunciar en caso también de que se tengan noticias, esto no presupone la culpabilidad, pero hay que denunciar obligatoriamente, sin perjuicio de lo que haya que hacer en el ámbito civil".

Otro de los principales temas religiosos de la semana ha sido el nombramiento de monseñor Joan Planellas como arzobispo de Tarragona, a quien se le ha acusado injustamente de estar a favor del golpe de Estado en Cataluña. Por alusiones, se ha hecho lo mismo con su Santidad, el Papa Francisco. "El Papa día sí y día no pone de manifiesto acerca de los nacionalismos exacerbados que no está de acuerdo con estos. Culparlo es sembrar de chapapote el escenario". "A este arzobispo se le puede mirar con más o menos empatía (...) pero ha dejado claro que es un hombre que no se decanta políticamente".