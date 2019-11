Actualidad religiosa de la semana: El ataque injustificado de Isabel Celáa contra la libertad de enseñanza

El director editorial de COPE, José Luis Restán, ha comentado en 'La Mañana de Fin de Semana', con Ángel Correas, la actualidad religiosa de la semana, que en los últimos siete días ha pasado, entre otras cosas, por el momento en el que estamos viviendo, un momento político en el que estamos hablando de pactos entre el Partido Socialista y Unidas podemos. Y poco ha tardado la verdad la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, en dar pábulo a una de las obsesiones del líder de Unidas podemos. de Pablo Iglesias. que es la escuela concertada. La ministra Celaá digamos que viene a poner en duda el derecho a la libertad de los padres a elegir y sobre todo que ese derecho esté protegido por medio de la Constitución.

"Ella le quita la protección a esa libertad de elección que pueden tener los padres: la libertad de enseñanza que propugna y establece nuestra Carta Magna. Si ésta se vacía, se le quita la libertad de elección de los padres... ¿A qué se reduce, en qué consiste esta libertad? La pregunta es casi elemental porque es un vaciamiento absoluto del significado de la libertad de enseñanza. Lo que viene a decir Celáa es que en la medida en que hay un acuerdo político en este momento, se establece que hay un sistema de conciertos.. etcétera. Bueno, los padres podrán elegir dentro de ese marco. Ahora bien, eso dependerá de las distintas contingencias temporales y políticas puesto que no emana directamente de la Constitución. Ese derecho a mí me parece que no se sostiene desde un punto de vista intelectual ni desde un punto de vista jurídico, aunque luego estas cosas lógicamente hay que verlas en el Tribunal Constitucional si llega el caso", explicaba al respecto José Luis Restán.