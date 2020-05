Sonorama Ribera, Comandante Twin, Siete70 y más novedades musicales

Hoy los Tiempos Modernos en La Linterna se encienden al ritmo de Los Rodriguez. Nos vamos hasta el Wizink Center, antiguo Palacio de los Deportes, para saber a qué cambios se enfrentan y conocer la iniciativa solidaria que han puesto en marcha con la venta de una camiseta especial cuyos beneficios irán íntegros a las familias que se han visto afectadas en el sector de la música. Entrevistamos a Javier Ajenjo, director del Sonorama Ribera sobre la situación por la que atraviesan los festivales. Bailamos al ritmo de lo nuevo de Comandante Twin, K!ngdom y Siete70. Además escuchamos el tema inédito de Oasis, a The Cranberries, la versión del We Are The Champions de Queen y terminamos con Tequila.