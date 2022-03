Vitaly, desde Jersón: "Los rusos bloquean los accesos para que la gente pase hambre"

Una de las ciudades clave en esta guerra es Jersón, una ciudad en la que viven alrededor de 300.000 habitantes. Desde el comienzo de la invasión, Rusia ha bombeardeado día sí y día también por su ubicación. Por las noches, los ucranianos se resguardan en casa pero no se rinden, llegando a salir a las calles para protestar por esta invasión. La mayoría de los supermercados han sido saqueados, las farmacias están vacías y la gasolina empieza a agotarse.

"Aquí no tenemos gasolina para mañana para repartir el pan. Y bueno, unas colas enormes. La gasolina se acaba. Harina tampoco hay. Hemos podido conseguir 100 kilos hoy y mañana nos prometieron más".

Vitaly Suárez es hijo de un empresario español con negocios en Ucrania. Durante estos días, nos ha enseñado cómo está la ciudad tras la entrada de los rusos. Intenta ayudar a los que se han quedado en la ciudad. "Me encuentro en Jersón, estamos muy asustados aquí. Lo estamos pasando muy mal". Además, ha contado que "las noches las pasamos muy mal. Bombardean mucho. Siempre encontramos muchos disparos cerca de nuestras casas. La ciudad está dominada por completo por los soldados rusos. Están por todas partes. Los vemos a través de las ventanas".





Muchos ucranianos se dejan la piel buscando comida y medicamentos para llevarlos a las familias que más lo necesitan. Y todo, antes de las 8 de la tarde. Así lo hace Vitaly. "Me pararon dos veces. Me miraron los maleteros, los documentos, me hacían preguntas de donde voy y para qué. He pasado mucho miedo".

Las familias que han decidido quedarse en la ciudad necesitan "agua, pan, todos los medicamentos, alimentos... en realidad, falta de todo. Pañales y comida para los niños".

Vitaly ha estado en farmacias y supermercados prácticamente saqueados y vacíos aunque "en realidad, las farmacias y muchas tiendas están cerradas porque la gente tiene miedo de venir para abrir. Nosotros siempre estamos buscando aquellas que están abiertas y nos comunicamos con los dueños y hemos conseguido que nos dejen la mercancía para las personas que pasan necesidad y los hospitales".

"La ayuda está llegando. Vienen muchos coches y camiones de otros países pero en realidad no pueden pasar más para Jersón es imposible. Quedan todas las carreteras bloqueadas. Los rusos están bloqueando los accesos para que la gente pase hambre", asegura.