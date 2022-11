Una joven de Cáceres graba un TikTok con su hermana con síndrome de Down y, dos años después, su vida cambia

La vida de dos hermanas de Cáceres ha cambiado por completo en apenas dos años. Y lo ha hecho dos años después después de que Sara decidiese grabarse un vídeo de TikTok con su hermana Paula, ambas adolescentes y la última con síndrome de Down, en plena pandemia. Ambas le pidieron permiso a su madre, que en un momento se negó a ello, pero la situación ha terminado por ser muy diferente.

Ambas lo han relatado este miércoles en 'La Linterna', donde te hemos contado muchas veces que, para las personas con Síndrome de Down no hay barreras. En nuestro país hay 34.000 personas con síndrome de Down. Sin embargo, muchas veces se siguen cuestionando sus capacidades, se les infantiliza...

“Empecé en la cuarentena, quería TikTok como mis amigos y mi madre no nos dejaba, así que mi hermana y yo hablamos y empezamos a subir vídeos bailando”, cuenta en COPE la propia Paula, que ahora tiene 14 años.









Sara graba un TikTok con su hermana Paula, con síndrome de Down

“Empezamos a hacer la cuenta por diversión y la verdad es que en ningún momento esperábamos que la gente empezase a seguirla y a interesarse por su vida, peor al final se ha convertido en un escaparate y en una forma de dar visibilidad y normalizar a las personas con diversidad funcional. Se nos ha ido de las manos pero para bien”, explica Sara en La Linterna.

Y es que, dos años después, la reacción a ese vídeo les ha supuesto un giro de 180 grados. Paula tiene ahora 1,2 millones de seguidores en la red social. Curiosamente, Paula no es la única influencer que salió de esa casa. Sara es su hermana, también cuenta con una gran comunidad de seguidores y también empezó en la pandemia.

La cuenta nació con la idea de desmontar los mitos que rodean a las personas con Síndrome de Down de una forma muy natural. A Paula la vemos bailando, divirtiéndose de forma muy espontánea como cualquier chica de su edad.

En la idea de crear un perfil en redes, Paula no estuvo sola. También la ayudó su madre Candy. Ellas siempre fueron un equipo de tres. Sara nos cuenta que la labor de su hermana es clave para dar visibilidad.

El motivo por el que le suspendieron la cuenta 2 veces

De hecho, su cuenta se llama @YOLOPUEDOTODO , un mensaje que deja muy claro que personas como Paula, no tienen límites. ¿Cómo se les ocurrió el nombre? Fue a raíz de una chapita que su madre le colgó en la mochila de la escuela.

“Al principio había un sopreprotección en el colegio, tanto que llegaba un momento en el que no podía hacer casi nada y mi madre le puso una chapa que decía “yo lo puedo todo, déjame intentarlo”, y así se nos ocurrió el nombre para el canal”, explica Sara, la hermana de Paula

Cada día llegan a la cuenta de Paula muchísimos mensajes, muchísimas preguntas, y todas las responde su madre: “La mayoría son preguntas de papás o personas que lo van a ser y tienen infinidad de dudas, buscan apoyo e información por los miedos que te entran”.

La mayoría de los comentarios son positivos. Paula es un referente para muchísima gente, la admiran y la quieren. Pero ojo, ni siquiera ella se libra de los “haters”. Cuando lee a uno de estos haters procura quedarse con lo bueno. Además, también le cerraron la cuenta dos veces en una misma semana. Ocurrió cuando Paula llegó al millón de seguidores:

“Hay gente que lo ve bien, y otras que no tanto, así que no supimos si fue una acumulación de denuncias de gente que pensaba que era más pequeña de lo que en realidad era. Al final lo demostramos, que no estaba incumpliendo ninguna norma y que puede tener se red social”, explica la hermana de la joven.

Paula continúa subiendo contenido como siempre lo ha hecho, sin ningún reparo. Ellas es todo un ejemplo para todas aquellas familias que dudan, que sienten un poco de miedo cuando les dicen que su hijo van a tener un hijo con síndrome de Down. De hecho, no sólo es un ejemplo para sus seguidores, también para su familia. Paula fue quien inspiró a Sara para que estudiase educación social: “Fue una forma de decir: yo tengo que hacer algo porque es un colectivo muy olvidado. Era mi forma de aportar mi granito de arena”, concluye. Ese granito de arena precisamente es el que Paula intenta poner en todos nosotros.