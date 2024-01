Una abogada describe los gestos y comportamientos del etarra Txapote durante los juicios: "Me hiela la sangre"

Francisco Javier García Gaztelu, alias es 'Txapote', es uno de los integrantes más sanguinarios de la banda terrorista ETA. Su nombre está detrás de hasta 13 asesinatos, entre los que se encuentra Miguel Ángel Blanco o Fernando Múgica, entre otros.

A pesar de todos los años de prisión que aún tiene de condena, la fecha prevista del cumplimiento está fijada, de forma provisional, para 14 de febrero de 2031. Sin embargo, podrían ser más dependiendo de las causas que aún tiene abiertas. Hoy le hemos visto, de nuevo, sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional, junto a Irantzu Gallastegi, 'Amaia' por el asesinato del concejal del PP Manuel Zamarreño en junio de 1998.

Naiara Zamarreño: "Estar cerca del asesino de mi padre me revuelve todo por dentro" La audiencia nacional ha comenzado hoy el juicio contra Txapote y otros etarras por el asesinato del concejal del PP Zamarreño





Txapote, uno de los etarras más sanguinarios de la banda terrorista

A sus 28 años ya formaba parte del 'comando Donosti', uno de los más sanguinarios y simbólicos de la banda, y junto con su novia, Irantzu Gallastegi, alias 'Amaia', se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la banda terrorista.

Con la caída de José Javier Arizure, alias 'Kantauri', Txapote se convertía en jefe militar de la banda, hasta que en el año 2001 fue detenido en Francia. Desde entonces ha estado en prisión. En el 2022, se le trasladó a una cárcel del País Vasco con la política de acercamientos.

Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ha cubierto, a lo largo de los años, la trayectoria de Txapote en la banda terrorista. El periodista ha explicado en La Linterna por qué Txapote “comienza a colocarse medallas” cuando ETA comienza a matar a políticos, periodistas o jueces. “Es el tío, probablemente, que más a matado a mano, disparando directamente. Ha matado como nadie en la banda terrorista”, describe.

¿Quién fue Txapote? ¿Cómo fue su papel dentro de ETA?

Diciembre del año 1997. Bar Trinche de Irún. En la barra se encuentra José Luis Caso, concejal del Partido Popular en Rentería. Sobre las once de la noche un individuo se acerca y le dispara varias veces acabando con su vida. Tras el atentado, uno de sus amigos, Manuel Zamarreño, da un paso al frente y asume su cargo en el ayuntamiento. A partir de ese momento las amenazas de ETA eran casi diarias. Aparecen pintadas en la calle con su nombre, también su foto en una diana en el portal de su casa.





Muchos vecinos gritaban a Manuel desde los balcones. El seis de enero del 98, día de reyes y de su cumpleaños, la banda le quemó su coche. Nadie de su alrededor tenía explicación alguna. Era una persona con un gran corazón y, a priori, no tenía enemigos. Ser concejal era un homenaje a su colega José Luis. El 20 de junio acude a un acto en homenaje a los ediles del PP en Almería.

34 días. Eso es lo que pudo disfrutar ejerciendo su cargo. Como cada mañana, el 25 de junio de 1998, Manuel salía a comprar el pan junto a su escolta. Era un día lluvioso. La panadería estaba a tan solo 50 metros, como a él le gustaba decir, había una distancia de 95 escaleras. El recorrido lo tenía controlado. Pero también controlado lo tenía el comando Donosti, que había colocado una moto con más de tres kilos de amosal.

Cuando Zamarreño pasó por esa zona, la explosión acabó con su vida. La imagen se queda grabada. Quedó tendido entre dos coches en medio de un charco de sangre y con la ropa arrancada. A unos metros la barra de pan en el suelo. El ertzaina que lo escoltaba a corta distancia, Juan María Quintana, sufrió heridas de metralla y lesiones en un ojo.





Tras cinco años de batalla judicial, la Fundación Villacisneros ha conseguido que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional siente a ambos en el banquillo. La Fiscalía pide para ellos 120 años de prisión por considerar que, cuando formaban parte del comando Donosti, recibieron la instrucción de matar a miembros del Partido Popular.

La actitud de Txapote durante los juicios

Esa explosión causó además heridas en otro hombre que se encontraba en la zona, además de daños materiales en vehículos e inmuebles. Por ese motivo, la Fiscalía solicita que los acusados paguen indemnizaciones a las víctimas por más de 1.600.000 euros. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo, describe a Txapote como “uno de los etarras que más me hiela la sangre cada vez que me lo cruzo. En todos estos años, no he visto un ápice de cambio. Es una actitud desafiante, de desprecio hacia el tribunal y hacia las victimas. Hoy le he visto igual de chulo”.

La abogada destaca que, en los primeros juicios, al estar metido dentro de la pecera, su actitud era “mucho más chulesca llegando a insultar al tribunal o a pegar patadas, y ahora ya es pasotismo”. En el juicio que se ha celebrado hoy, Carmen se encontraba con las víctimas y les explicaba, antes de entrar a la sala, con quién y qué se iban a enfrentar: “Ellos me preguntaban si les iban a ver y yo les he dicho que ahora lo frecuente es que estén fuera de la pecera y así ha sido. Les he dicho que lo más probables es que no quiera hablar. Ahora ya es una actitud absolutamente de desprecio”.





Como autor material, esta es de las ultimas causas que tiene Txapote aunque, asegura la abogada, “seguimos revisando las causas que están sin resolver y podrían aparecer nuevos juicicos”.

Más de 300 asesinatos sin resolver

No hay que olvidar que la banda terrorista ETA se mantuvo activa durante más de medio siglo. Cerca de 60 años en los que extorsionó, secuestro, y aterrorizó a buena parte de la sociedad de Euskadi, Navarra y el conjunto de España.

Dejando a su paso a más de 850 víctimas mortales y otros tantos miles de heridos que, a día de hoy, todavía siguen esperando que se esclarezcan los más de 300 asesinatos sin resolver. Florencio Domínguez, director del Centro Memorial De Las Victimas Del Terrorismo, explica en La Linterna la necesidad de que las víctimas tengan justicia para cerrar la herida: “El mero hecho de que la justicia se ejerza hasta el final y haya una vista oral contra los acusados del crimen es muy importante para las víctimas. Y si hay suerte de que salga una sentencia condenatoria, contribuye a proporcionar un cierto consuelo y a cerrar el duelo de la vícitima”.

Txapote es uno de los dirigentes de ETA más sanguinarios de la historia de la banda. A su espalda, hasta 13 asesinatos y cientos de años de condena. Mientras, miles de víctimas observan como no hay justicia para ellas porque aún a día de hoy más de 300 asesinatos continúan sin ser esclarecidos.