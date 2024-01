Naiara Zamarreño: "Estar cerca del asesino de mi padre me revuelve todo por dentro"

En COPE Euskadi hemos hablado con, Naiara, la hija de Manuel Zamarreño, concejal popular en Rentería asesinado por ETA en 1998 explica que la situación "impone mucho, aunque he intentado prepararme, cuando estás a 2 banquillos de los asesinos de tu aita se te remueve todo".

Entrevistada por Eloísa Santiago, Naiara ha contado como" la actitud de Txapote ha sido no reconocer nada ni participar en el juicio, una actitud bastante pasiva"

Zamarreño confiesa a Eloísa Santago que se ha "sentido tranquila pese a su mirada, porque nos ha mirado a todos y penbsaba que me iba a intimidar, pero el camino recorrido y los apoyos recibidos me han dado fuerza y te podría decir que he sintido indiferencia"





"No sabemos qué va a pasar"





Naiara confiesa que "no sabemos lo que va a pasar pero estoy contenta y agradecida a la fundacion Villacisneros a mis abogados que han hecho una labor encomiable. Nunca les voy a a agradecer lo suficiente porque han conseguido sentarle en el banquillo y un juicio justo para mi padre".





Juicio en la Audiencia Nacional





La Audiencia Nacional ha comenzado el juicio a los exdirigentes de la banda terrorista ETA Javier García Gaztelu, 'Txapote', e Irantzu Gallastegi por el asesinato del concejal del PP en Rentería (Gipuzkoa) Manuel Zamarreño en junio de 1998.

La Fiscalía, que pide para ellos 120 años de prisión, relata que cuando ambos formaban parte del comando Donosti recibieron la instrucción de matar a miembros del PP para lo que se fijaron en el concejal Manuel Zamarreño.

Añade que a las once de la mañana del 25 de junio de 1998 los terroristas accionaron el artefacto explosivo que colocaron en un ciclomotor al pasar junto al mismo Zamarreño y el agente de la Ertzaintza que realizaba labores de escolta.

La explosión causó la muerte del edil y múltiples heridas al agente y a otro hombre que se encontraba en la zona, además de daños materiales en vehículos e inmuebles.

La Fiscalía solicita que los acusados paguen indemnizaciones a las víctimas por más de 1.600.000 euros.