Última hora sobre el caso de Esther López: los indicios y contradicciones que señalan al principal sospechoso

El lunes, la juez de instrucción tomó por primera vez declaración a Oscar, la última persona que vio con vida Esther López.

La mujer desapareció el 13 de enero en Traspinedo (Valladolid) y su cadáver se halló el 5 de febrero en una cuneta de esa población tras una intensa búsqueda. Un lugar, por cierto, por el que ya había pasado la Guardia Civil y los voluntarios. Óscar es el principal sospechoso del caso, pero hay otros dos investigados y la Guardia Civil sostiene además que no se puede descartar la participación de terceras personas no identificadas. La muerte y el hallazgo de Esther está rodeada de incógnitas. Los investigadores confiesan en privado que es un caso muy complejo. Vamos a analizar objetivamente lo que se sabe y lo que no con Cruz Morcillo.









Óscar es la última persona que ve con vida a Esther y "según él, cuando dejaron al otro amigo que les acompañó esa noche, un tal Carolo (que también está investigado) le dejan en la casa y Esther le dice que sigan de marcha y que se vayan a Valladolid". Él se niega, ella se enfada y finalmente se baja del coche. Esta es su versión.

"La deja en un camino que apenas está iluminado con 7 grados bajo cero y dice que se va a dormir a su casa y no supo mucho más", continúa explicando Cruz Morcillo.

Pese a eso, y desde que se produce esa declaración, la Guardia Civil ha acumulado indicios de que Óscar miente. "Son todo con informes técnicos. Han hecho un análisis exhaustivo de los teléfonos, tanto de la víctima como del sospechoso. Se concluye que ambos teléfonos estaban juntos a las 3:22 y a las 3:26 de la madrugada. Casi una hora después de lo que él dice. Los dos dispositivos estarían en las proximidades o en el interior de una vivienda que tiene Óscar en Traspinedo".

"La Guardia Civil tiene claro que la muerte fue violenta"

Así, la declaración del principal sospechoso queda totalmente en entredicho. "El teléfono de Esther estaba perfectamente colocado junto al cuerpo y libre". Más asuntos que hacen sospechar a la Guardia Civil. "El coche del sospechoso tiene un dispositivo que también se conecta a la misma antena que los teléfonos. Por lo tanto, él estaba en la casa aunque diga que no. La pulsera que llevaba registra una actividad continua entre las 3:14 y las 3:35 de la madrugada y sigue con actividad hasta las 05:25 de la mañana".

El móvil lo tuvo desaparecido unas horas al tenerlo en modo avión y lo que dice la Guardia Civil que con ello "pretende ir dos veces a Traspinedo y eso es un comportamiento sospechoso que ligan a varias llamadas que hace por Whatsapp a un teléfono de Esther que no está operativo".

Sobre el motivo del fallecimiento, falta un relato. "Es un caso muy complejo y la Guardia Civil tiene claro que fue violenta pero la autopsia dice que es compatible con un atropello que fue a una velocidad media baja pero que no muere por ese atropello".

¿Qué ocurre? Pues que los forenses lo dejan todo muy abierto y esto complica el trabajo de los investigadores.

Parece, cuenta Cruz Morcillo, "prácticamente imposible que el cuerpo de Esther estuviese allí siempre. Hay una mochila colocada, su móvil, su bolso... el cuerpo se ve y la persona que lo encuentra lo ve desde la carretera".

Habrá que esperar para saber cómo evoluciona el caso y si finalmente se esclarece todo.