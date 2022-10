Toñi Santiago, madre de la niña asesinada por ETA en la casa cuartel de Santa Pola: "Hay cobardía"

Continúan los acercamientos de ETA a País Vasco. Este jueves, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, comunicó el acercamiento de a cárceles del País Vasco de otros once presos de ETA, entre los que figuran Harriet Iragui Gurruchaga, uno de los terroristas que fue condenado por la secuencia de atentados etarras que mató en Andalucía a José Martín Carpena, Luis Portero García y Antonio Muñoz Cariñanos.

Otro de los presos etarras trasladado en esta nueva tanda es Andoni Otegi Eraso, condenado a más de mil años de condena por delitos como el asesinato del fiscal de UPN, José Javier Múgica, y el atentado contra la casa cuartel en Santa Pola, que acabó con las vidas de Ceciliio Gallego Alaminos y Silvia Martínez Santiago, una niña de seis años.

Toñi es madre de la pequeña Silvia y se ha pasado este viernes por los micrófonos de 'La Linterna' quien, entre lágrimas, ha lamentado que el asesino de su hija haya sido trasladado a las cárceles de País Vasco. "Pregúntame lo que quieras, porque a lo que quieras te voy a contestar, pero si me preguntas si estoy bien... evidentemente no", ha comenzado Toñi.

La madre de la pequeña asesinada por ETA ha asegurado que "hay cobardía" y se están utilizando los acercamientos "de la manera más cobarde y más ruin" a cambio de "aprobar unos presupuestos". Toñi ha asegurado que lleva ya "veinte años luchando sin descanso y ahora mismo lo que tenemos como presidente, este individuo descerebrado, no es mi presidente, no me representa pero no viene de él".

Ha lamentado que ahora se está terminando "lo que empezó Rodríguez Zapatero con el beneplácito del PP de Rajoy". Además, ha agregado que es "la culminación de una hoja de ruta" y ha recordado las palabras de Teresa Fernández de la Vega, cuando dijo que "no tiene que haber vencedores ni vencidos".

"Veinte años después del asesinato de mi hija hay vencedores y vencidos, pero jamás podría imaginar que las víctimas iban a ser las vencidas", ha lamentado la madre de la pequeña.

"Quisiera hacer un llamamiento a los españoles de bien, independientemente del partido al que voten, porque lo que está pasando en España es vergonzoso. Es el único país donde se premia a los asesinos, terroristas y se lapida a las víctimas", ha estallado Toñi Santiago. "No entiendo el porqué los españoles no damos un golpe en la mesa y decimos "hasta aquí". El que quiera acompañarme, puede hacerlo", ha concluido.