Si tienes uno de estos zapatos, podrías tener una reliquia: atento a dónde lo compraste

En pleno corazón de Valladolid, en la calle Ferrari, baja la persiana para siempre la zapatería más antigua de la ciudad y uno de los negocios más antiguos de toda España: Calzados Villalonga.

Fundada en el año 1879 por José Villalonga y Joaquina Vaquero, ha atendido a los vallisoletanos durante nada menos que 146 años. Sin embargo, la jubilación de su actual propietario, Gonzalo Villalonga -tataranieto de José y Joaquina-, ha puesto el punto final a una de las tiendas más emblemáticas del comercio de la ciudad castellanoleonesa.

"Ha sido un honor, hay muy pocas empresas en este país que estén tantos años. Pero, claro, también te da rabia y pena. Algún día tenía que jubilarme, pero duele que no haya gente que siga con el negocio", admite Gonzalo entre cajas y recuerdos.

UN NEGOCIO CENTENARIO

La historia de la firma se remonta a sus orígenes como bazar de artículos deportivos bajo el nombre de La Barcelonesa. Fue en 1932 cuando adoptó definitivamente el nombre de Calzados Villalonga. Desde entonces, la familia amplió el negocio hasta llegar a tener diez tiendas repartidas entre Valladolid y Oviedo.

Su actual propietario, Gonzalo, subraya que la de su familia ha sido una empresa "muy reconocida en Valladolid", pero que sin los clientes no habrían llegado tan lejos: "todo se lo debemos a la gente de Valladolid, que siempre respondió muy bien a nuestra política comercial".

EL FUTURO DEL PEQUEÑO COMERCIO

El cierre responde a la jubilación de Gonzalo, pero también refleja las dificultades que atraviesa el comercio tradicional frente a las grandes cadenas. Villalonga lo resume con claridad: "El comercio en general está en un momento bastante malo. Este no es un sector atractivo para una persona joven que quiera ponerse en funcionamiento".

Valladolid despide a uno de sus negocios más antiguos, más que un símbolo. Lo levantaron los tatarabuelos de su actual dueño y ha estado 146 años vendiendo zapatos y creando muchos recuerdos que acompañarán a su último propietario, Gonzalo Villalonga.