El suplemento alimenticio que recomienda una psiquiatra para aliviar el estrés y que no se haga crónico: “Prometedor”

Seguro que tú también lo has sufrido, aunque sea, una vez en la vida. Sensación de que no puedes más, de que necesitas parar y mirar las cosas desde otro punto de vista, y sentir que necesitas un cambio. A veces, incluso, con síntomas físicos que no te dejan continuar. Te hablamos del estrés.

Y es que el estrés afecta a 7 de cada 10 personas en el mundo. Generalmente, las causas del estrés son situaciones cotidianas que vivimos a diario y que nos causan malestar, como la sobrecarga de trabajo, problemas de pareja, falta de tiempo libre, dormir poco, falta de satisfacción laboral, problemas, sobre todo económicos, el ritmo frenético que llevamos.

Un bajo nivel de estrés mantenido durante un largo periodo puede ser difícil de notar, pero también puede provocar graves problemas de salud. Un estrés que puede causar un gran impacto en tu salud mental.

La doctora Amanda Rodríguez Urrutia es psiquiatra del Servicio de Salud del Hospital Vall d' Hebron. Ella comenzaba explicándonos que el estrés “es uno de los principales factores de riesgo para padecer un trastorno de salud mental”.

“Hay, el estrés mediante el eje hipotálamo-hipótesis adrenal, afecta a muchas áreas del cerebro, como puede ser la amígdala, por ejemplo, que gestiona el miedo. El córtex prefrontal, que nos merma la capacidad de tomar decisiones y de regularnos emocionalmente, o el hipocampo, que modula la memoria” explica.

Una alteración que, en realidad, puede provocar síntomas psicológicos que podrían tornarse en graves. “La alteración de estas áreas puede generar síntomas psicológicos, como por ejemplo, estados de hiperalerta, nerviosismo, dificultades para dormir, irritabilidad, aumento de la percepción de miedo, de peligro, estados de ansiedad y respuestas emocionales exageradas, como la tristeza o incluso conductas impulsivas”.

Los trastornos que el estrés puede llegar a generar

Seguro que alguna vez has conocido a alguien que siempre esté nervioso, en alerta e irritado. Incluso te ha llegado a confesar que sufre de estrés, pero, todas las veces que estás con él, te das cuenta de que ese estrés no disminuye. Es lo que se conoce como estrés crónico. Sin embargo, esto no es lo normal.

“La respuesta del estrés tiene que activarse y desactivarse. Al no estar diseñada para mantenerse en el tiempo sin parar, altera estructuras cerebrales y también corporales, como puede ser el eje cerebro-intestino, y que genera el eje cerebro-intestino alterado, da un desequilibrio en la microbiota intestinal” empezaba ejemplificando la doctora.

Algo que, como ella misma explicaba, provoca síntomas físicos y trastornos que, a la larga, son mas difíciles de gestionar. “Estados de inflamación y un desequilibrio general de muchos neurotransmisores en el cuerpo, entre ellos el cortisol, dañando estructuras cerebrales clave”.





“Puede generar un trastorno mental, como puede ser una ansiedad, un estado de depresión, llevado al extremo incluso ideas de suicidio o riesgo para el individuo” empezaba explicando.

“Otros síntomas psicológicos frecuentes que puede generar el estrés crónico serían fatiga mental, cognitiva, disminución del rendimiento, nos notamos con falta de energía, con dificultad para realizar nuestras tareas del día a día, nos frustra y nos lleva a un estado de desesperación, incluso a veces de aislamiento social” aseguraba.

El suplemento alimenticio que puede ayudarte

Para que el estrés no se cronifique y, sobre todo, no genere otros trastornos mentales, hay ciertas prácticas que podemos hacer nosotros mismos. Tales como intentar dormir mejor o cuidar la alimentación.

Y aquí es donde viene un suplemento que podría mejorarlo todo: los probióticos. “Los probióticos son sustancias vivas que ingeridas en una determinada cantidad confieren un beneficio para la salud y en caso de la salud mental se les llama psicobióticos, con lo cual los psicobióticos son probióticos que benefician a la salud mental” explicaba la doctora.

“Modulan ese eje cerebro-inmuno-intestino, reduce la inflamación y regularían las hormonas del estrés, que en este caso es el cortisol. Estos psicobióticos también pueden regular otros neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, que sabemos todos que afecta al estado anímico, a los niveles de ansiedad y hay que saber que el 90% de la serotonina en nuestro cuerpo se produce y se almacena en el tracto gastrointestinal” asegurba.

“Estarían regulando esa serotonina, pero también la composición y función de la microbiota intestinal, que está directamente relacionada con estados de ansiedad, de depresión y con los niveles generales de estrés en el cuerpo” decía. Una alternativa que, explicaba, es “prometedora”.

Eso sí, avisaba, en muchas situaciones el estrés es inevitable y tendrás que aprender a gestionarlo de la mejor manera.