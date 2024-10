Solidaridad, trabajo y esperanza: Ángel, agricultor de Utiel, le enseña a Expósito la otra cara de la DANA

Desde la noche del martes, podríamos decir que toda España vive con el corazón en un puño. La DANA, que se preveía bastante fuerte a pesar de todo, dejaba consecuencias devastadoras en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y parte de Andalucía.

Una trágica DANA que es, hasta ahora, la peor de la historia. El balance de víctimas, todavía es provisional, pero sitúa los fallecidos en 158. Una barbaridad, teniendo en cuenta que todavía las labores de rescate no pueden darse por finalizadas.

Aquí en COPE, ya lo sabes, te estamos acompañando dándote la última hora en cuanto sucede y ayudándote, si tú o alguien cercano a ti se encuentra en la zona, para reencontrarte con los tuyos. Estamos a tu entera disposición.

Por eso, a lo largo de estos días te estamos contando distintas historias que nos llegan directas desde el lugar de los hechos. Historias y testimonios que, en muchos casos, son esperanzadores y sirven como un rayo de luz en medio de la oscuridad.

Y una de esas historias, es la de Ángel. Él es agricultor en Utiel y alrededores en la Comunidad Valenciana, y ha hecho lo posible e imposible para salvar a sus vecinos y a los de pueblos cercanos.

Él, con su tractor, está ayudando a sacar los enseres de las casas que han quedado vacías y, en gran parte, destrozadas por este paso de la DANA. Su historia, que es la otra cara de la moneda de la tragedia, se la contaba a Expósito en 'La Linterna'.

Su ayuda, fundamental para rescatar los recuerdos

Ya sabes que hoy hemos encendido 'La Linterna' desde Utiel, una de las zonas cero de esta tragedia. Ahí, gran parte de las casas han quedado destrozadas y, sus habitantes, sin recuerdos y sin nada que los ate a su vida antes de la DANA.

Apenas les queda nada, solo lo que atesoran en su memoria, y, sin embargo, su vida. Cuando se han recuperado del shock y pueden ver con mayor claridad cómo ha quedado su pueblo, sus casas, y sus vidas, sienten una devastación total.

Por eso, ahora que la lluvia se ha ido y el agua ya no está, están intentando recuperar algo de su casa. A ello es a lo que les ayuda Ángel, al mando de su tractor.

No ha dudado en dejarlo todo y echar una mano en lo que pueda. “Lo que estamos haciendo es quitar todo el barro que se puede para poder entrar a las casas y todos los enseres que no valen para nada, las camas, colchones, armarios, mesas, todo. Todo lo de dentro hay que tirarlo, amontonarlo y ayudar para echarlo a remolques y tirarlo a un puesto que ha habilitado el ayuntamiento para amontonarlo todo y tirarlo después” expresaba.

A él, este fuerte temporal le pilló en su casa de campo, pero recuerda con dolor cómo a su consuegra tuvieron que rescatarla en barca. “Aquí en la calle paralela, que es donde vive la madre del marido de mi hija, dos casas más abajo murieron dos ancianos dentro. Entró mi Pablo, mi yerno sí que entró y los vio flotando muertos” decía acongojado.

Lo urgente es salvar vidas

Antes de que ocurriera todo esto, Ángel se dedicaba al campo, algo que seguirá haciendo cuando la situación se normalice. El problema es que su trabajo también ha sufrido.

Sus tierras, sus cultivos, todo lo que tiene, está ahora en un segundo plano en pro de salvar las vidas de los demás. “Lo primero es la gente. Aquí, hablando con mi suegro, que ya tiene 81 años, él dice que no recuerda que hubiese pasado nada parecido aquí”.

Confiesa que no sabe cuánto tiempo se quedará por los pueblos de alrededor con su tractor, pero sabe que será “lo que sea necesario. No puedo estar así. No puedo parar la máquina, no puedo pararla”.