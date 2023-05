La señal que puede alertar de una radicalización yihadista en tu hija: "En ese momento hay que darse cuenta"

El pasado mes de enero, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz enviaba a prisión a dos españolas retornadas desde Siria junto a trece niños, de los que cuatro y cinco, respectivamente, eran hijos suyos. El magistrado tomó esa decisión a pesar de que todos ellos pasaron muchos meses internados en un campo de refugiados en ese país, en unas condiciones similares a las de un campo de concentración, del que fueron rescatados por el Gobierno español. Pero, según argumentó, las dos mujeres «habrían participado en actividades a favor de la organización yihadista Daesh» y, por tanto, son sospechosas de pertenencia a organización terrorista.

Este ejemplo sirve para reflexionar sobre el papel actual de la mujer en Estado Islámico, donde según los expertos ya tiene un rol protagonista en ámbitos como el de la propaganda, la captación, la logística e incluso como autora de atentados. El propio juez, en su auto, daba alguna pincelada sobre ello y afirmaba que las mujeres tienen en Daesh un “papel fundamental” como “garantía de éxito a largo plazo en su proyecto de conquista”.

Pablo Muñoz, periodista de ABC especializado en Crimen Organizado, explica en La Linterna de COPE por qué el terrorismo yihadista ha dejado de ocupar espacios en los medios de comunicación: “Es un fenómeno sorprendente, porque desde septiembre de 2021 -es decir, en menos de dos años- ha habido dos atentados en España, el primero en Torre Pacheco, en Murcia, y el segundo, el de febrero pasado, en Algeciras. Es curioso porque la alerta antiterrorista se mantiene desde hace mucho tiempo en un nivel 4 sobre 5”, es decir, los expertos en la lucha contra este terrorismo consideran que hay un riesgo alto. “Siempre me quedo con la reflexión en una reunión de un alto cargo de la Inteligencia española que me dijo que la duda no era si se iban a producir nuevos atentados, sino cuándo”.

La ONU afirma que el 15 % de los miembros de organizaciones terroristas son mujeres y, curiosamente, también el 15 % de las personas que hemos exportado desde España a Daesh eran del género femenino. Hasta 2019 ya se habían dictado en España veinte sentencias condenatorias contra ellas. “El rol femenino ha mutado en buena medida de víctima a protagonista en las tramas terroristas”, advierte Pablo.

¿Cuál es el papel actual de las mujeres yihadistas?

Carola García-Calvo, investigadora principal del Programa sobre Radicalización Violenta y Terrorismo Global del Real Instituto Elcano y profesora asociada en la Universidad Rey Juan Carlos, analiza en COPE si ha cambiado el papel de la mujer en estas tramas en los últimos años o es que es ahora cuando se ha comenzado a estudiar: “Es cierto que la mujer nunca ha sido un objeto prioritario de estudio, precisamente por una asunción de que la mujer era un actor pasivo dentro de los grupos terroristas. Lo cierto es que las mujeres son activas en el seno de los grupos terroristas y su papel está evolucionando. Estado Islámico ha visto un potencial, ha hecho un llamamiento a las mujeres para movilizarse y las mujeres han respondido por iniciativa propia”.

Cuando se habla de mujer y terrorismo, tendemos a pensar que ellas se han visto arrastradas y que, de alguna manera, son víctimas. ¿Cómo es realmente ese proceso de incorporación de la mujer a estas organizaciones?: “Las mujeres son captadas a través de los entornos virtuales. Las mujeres se radicalizan en mayor medida con otras mujeres, en relaciones horizontales en las que no hay una figura de referencia que por autoridad ejerza esta labor de captación. Ellas lo hacen en un entorno de confianza y a través de conversaciones en chats”, explica Carola. Además, los grupos terroristas también ha adaptado las narrativas de captación: “A las mujeres se les vende una sociedad donde ellas son importantes y tienen un papel activo en la construcción del Estado. Ellas son las encargadas de traer al mundo a la siguiente generación de yihadistas y de educarles en la ideología. Las mujeres se han sentido empoderadas por el rol y la relevancia que les da Estados Islámico”.

Sobre el perfil de la mujer terrorista, Carola comenta que, basándonos en las mujeres que fueron condenadas en España entre 2012 y 2019 por su implicación en grupos terroristas, se trata de mujeres entre los 18 y 25 años, por lo que son cinco años más jóvenes que los hombres. También suelen ser españolas, en un 20 % eran conversas y, más de la mitad, ya eran españolas y nacidas en España. Además, “ninguna mujer tenía delitos antes de su condena por terrorismo” y las mujeres están mejor formadas que los hombres.

Otra de las incógnitas es el papel de la mujer dentro de Estado Islámico. La investigadora del Real Instituto Elcano explica si son reconocidas por su valía o los líderes las ven como meras herramientas para sus objetivos: “La incorporación de mujeres a las filas de los grupos terroristas siempre ha sido una estrategia ganadora porque las mujeres pasan mucho más desapercibidas para las fuerzas y cuerpos de seguridad que los hombres”. Carola explica como “las mujeres, en términos de letalidad, son muy efectivas” por pasar desapercibidas. Además, un atentado cometido por una mujer siempre tiene un impacto mucho más fuerte en la sociedad porque tiene menor implicación en todos los ámbitos delincuenciales y de esta forma llaman la atención mediática.

Los indicios que pueden avisar de que tu hija se está radicalizando

Seguro que hay familias que están preocupadas porque sus hijas pueden ser reclutadas por estas organizaciones ¿Cuándo deben saltar las alarmas? ¿Qué indicios nos pueden avisar de que se están radicalizando?: “Es un tema muy complicado”, deja claro la investigadora que ha estado en contacto con familias en estas situaciones. “Yo diría que los primeros signos de radicalización son un cambio de actitudes, de creencias, de valores e, incluso, un cambio físico”. Normalmente, los terroristas buscan a gente joven, por lo que muchas familias confunden un proceso de búsqueda o rebeldía durante la adolescencia con una radicalización y captación por parte de estos grupos: “Hay que darse cuenta de que esa nueva religión, poco a poco, se va convirtiendo en un discurso político en casa en el que hablan de enemigos y amigos. En este momento hay que darse cuenta de que esa rebeldía sí que puede convertirse en otra cosa”. Carola aconseja, en estos casos, tratar de informarse y buscar ayuda.