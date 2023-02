Sasha, periodista ucraniana, analiza la comunicación de Zelenski: "Mi excompañero es su secretario de prensa"

Sasha es periodista, vive en España, y ahora es profesora de la Universidad Abad Oliva CEU en Barcelona. No obstante, hace sólo un tiempo trabajaba en su país de origen: Ucraniana, junto al que ahora es el secretario de prensa del presidente y líder del país durante la invasión rusa, Volodimir Zelenski. Así, este viernes y cuando se cumple un año del inicio de las hostilidades de Rusia hacia el país vecino.

“El equipo de comunicación de Zelenski es increíble, se ve el efecto de trabajo que hacen”, explica la periodista a Ángel Expósito, en una entrevista que ha tenido lugar sólo unos minutos después de una manifestación en la Plaza Cataluña de la ciudad condal en defensa del pueblo ucraniano. “Mi excolega de mi otro trabajo de hace años es su secretario de prensa ahora y sé muy bien las técnicas de comunicación que hacen ahora y, créeme, son increíbles”, añadía Sasha en COPE.









“Por eso a Zelenski se le conoce muy bien internacionalmente por el trabajo que hacen ello, pero hay que entender que no es únicamente una persona o sólo viene de una cosa, sino que es un gran equipo”, aclara la experta en comunicación, que, eso sí, asegura que cuando acabe la guerra habrá que hacer “más preguntas” al líder de Ucrania, a la par que reconoce que no fue a él a quien votó en las últimas elecciones. “Pero la comunicación que se está haciendo alrededor de su figura es increíble, y el apoyo de la gente ucraniana hacia él también es increíble. Tras la guerra habrá muchas preguntas a Zelenski pero, de momento, hace su papel súper bien, y hay que reconocerlo aunque yo no le voté”, concluye.





“La propaganda es fuerte pero el pueblo ruso es responsable”



Además, la periodista ha querido analizar el impacto que tiene en el pueblo ruso la propaganda del Kremlin y cuál es la responsabilidad de los ciudadanos al margen de la presión mediáticoa: “La propaganda rusa no es un secreto que es una de las propagandas mejor organizadas del mundo, con mayores ingresos, no sólo en Rusia sino en el extranjero también”. Además, Sasha insiste en que “se puede decir que muchos rusos están muy afectados por la propaganda organizada, obviamente”.









“Ahora, quitarles la responsabilidad es muy injusto, siempre hay opciones de informarse por otro lado”, comenta la experta, que señala otras opciones como internet o los viajes. “Rusia no es un país democrático ni mucho menos, pero no pueden decir que no tienen acceso a internet cuando quieran o viajar a otros países y ver cómo viven otra gente. La propaganda rusa les está afectando mucho pero la gente también lo acepta, durante años y décadas. Aceptan un presidente que ya se ha convertido en un dictador”, concluye.