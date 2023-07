La respuesta de Ángel Expósito al posible romance de Íñigo Onieva y una policía nacional: "Aquí el colega..."

Muchos son los acontecimientos que rodean a "la boda del siglo". Ángel Expósito ha repasado cada de los hechos más comentados del enlace entreTamara Falcó y su prometido, Íñigo Onieva. "Primero fue lo del vestido, luego lo del banquete, después una posible infidelidad, ¡virgen santa! Por si fuera poco, casi le roban el reloj al novio", recordaba el director de 'La Linterna'.

Junto a Jon Uriarte, han relatado lo último que ha dejado la boda.Los rumores de infidelidad siguen sobre Onieva, del que se dice que ha tenido un posible romance con otra mujer. De la presunta amante se comenta que es policía nacional. "Lo mismo le estaba haciendo el DNI y no ha pasado nada, que la gente es muy malpensada", mencionaba el periodista vasco con ironía. Escucha en el siguiente audio la opinión de Ángel Expósito sobre la supuesta infidelidad del novio de Tamara Falcó.

Se acumulan los embrollos

Mientras aguantaba la risa, el comunicador ha opinado que lo único que falta es que el novio se confunda de nombre "a la hora del sí quiero", ilustrado con un fragmento de la comedia americana 'Friends', en la que Ross nombraba a su exnovia.

"Estoy en un sinvivir con este enlace, hasta que no los vea casados, no descanso", decía Uriarte. Expósito no tiene muchas esperanzas en la duración del matrimonio. Sin embargo, no cesan los líos que lo rodean. Ahora son los invitados, en concreto Enrique Iglesias, que no acudirá al evento porque "le agobian las multitudes", a lo que el comunicador añadía que "menos mal que da conciertos".









"El consultorio de Heleno y Francis"

Pese a todo esto, la boda sigue adelante, "como Piqué con Clara 'Chía'". Tal y como nos recordaba el director de 'La Linterna', esta nueva pareja ya se ha dejado ver en otro enlace. "Piqué no llevó la última camisa que lució en el evento de Ibai Llanos, era por no eclipsar a la novia, la cosa está clara", apuntaba Uriarte.

"En tu casa te llamarán Vicky"

No han dejado pasar la oportunidad de hablar de Victoria Federica, de la que la revista 'Semana' ha hablado para anunciar que ha inaugurado el verano en Ibiza. "Menos mal porque estaban allí todavía en otoño", decía el comunicador, mientras Expósito repasaba sus cualidades. Entre ellas, hay quien comenta que "tiene mala uva". Además, el periodista vasco le ha aconsejado que, como buena 'influencer', se encomiende a "todos los santos", como su propio nombre indica.

Más líos de pareja

"Siento decirte que hay rumores de ruptura" entre el príncipe Harry y Meghan, le desvelaba el comunicador a Expósito. Explicaban que se les ha visto 'salir del brazo' y que, en teoría, ellos están felices. "Esto lo hace Pedro Sánchez con Yolanda Díaz o Feijóo con Abascal y nos creemos que no va a pasar nada", señalaba Uriarte.

"Es lo único que sé"

Por último, han cerrado "el consultorio" con una "noticia de alcance mundial". La 'influencer' Violeta Mangriñán y su novio, Fabio, se han comprado un dúplex en Madrid. "¿Quiénes son estos? Ella, que es valenciana, tenía que estar en Madrid para poder seguir con lo suyo, y él, porque sí. Habrá que ir a presentarse", concluía Expósito.