La rara infancia de María por la condición que sufren sus padres: "En vez de sopa, aparece un plato de leche"

No todas las familias son iguales, pero es que muchas veces hay algunas más atípicas que otras, y dan para infancias de lo más peculiares. Como es el caso de María que, como reconoce en los micrófonos de La Linterna, la suya ha sido muy especial por la condición que sufren sus padres.

Lo que más le gusta hacer a María con su familia es viajar. De hecho, si tuviera que quedarse con un solo lugar de todos sería Málaga, explican a Ángel Expósito. Precisamente ese viaje fue idea de su padre Ricardo, que decidió regalárselo por su cumpleaños a Gema, la madre de María y su mujer, como contaban también hace unas semanas en TRECE.









La condición de los padres de María



La verdad es que esta historia es la unión de tres historias: la de Gema, la de Ricardo y la de María. Ricardo nació con una enfermedad, la retinosis pigmentaria. Pero no fue hasta que cumplió los 20 que se quedó sin nada de visión. Lo cierto es que a día de hoy sí que percibe la luz, las sombras... pero Zaspi, su perro guía se ha convertido en sus ojos: "Me quedé ciego a los 20 y muchos años y perdí casi completamente la visión, actualmente sólo veo la luminosidad. He sido vendedor de cupones durante 32 años y ahora tengo la vida de cualquier jubilado".

Pero Ricardo va todos los días al gimnasio y queda con compañeros de la ONCE para dar paseos. Y ahora también está estudiando una carrera, un grado en Geografía e Historia. Ricardo siempre ha tratado de llevar una vida lo más normal posible y nunca se ha puesto ningún límite. El caso de Gema, por otro lado, es diferente.

Ella es diabética y le generó una retinopatía diabética. Tenían mucho control, le hacían muchas pruebas y evitaron operarla, pero le cambiaron de médico, como explica en La Linterna. Y este especialista si que le recomendó la operación tanto a ella como a su hermana que tenía también el mismo problema. Así que Gema le hizo caso y, tras varias operaciones, perdió la visión: "Tuve cuatro o cinco operaciones, mientras que mi hermano fue más corto pero más dolorosos, nos quedamos sin vista"











Así se enamoraron Ricardo y Gema



Pero en todo este proceso Ricardo y Gema tuvieron la suerte de coincidir. Fue en un evento organizado por la ONCE, donde empezaron a hablar, y se enamoraron: "En el año 96 cuando mi visión ya estaba bastante mal, casi no nos pudimos ni ver. La conocí dentro de la ONCE y allí surgió el amor. Después de muchos años y varios intentos de adopción llegó María", explica él en COPE

Así, María nació en 2007, pero vivieron una auténtica odisea hasta pudieron ampliar su familia. Lo cierto es que se quedó embarazada pero, a causa de su enfermedad, se volvió de riesgo y perdió su bebé. Por su salud le recomendaron no quedarse embarazada y un tiempo más tarde, intenaron adoptar. Lo cierto es que la situación no mejoró, la adopción tampoco pudo ser. Y cuando ya habían perdido todas sus esperanzas de ser padres, llegó María: "Los niños de madres diabéticos no suelen llegar a término, pero María llegó, sin ningún problema, el mejor regalo que Dios me ha hecho".









La rara infancia de María: la anécdota de la sopa y la leche



María tiene 16 años y siempre ha llevado una vida muy normal, como cualquier otra niña. Eso si, con un orden determinado. Todo en su casa está colocado de una forma muy concreta. Y es que por experiencia, si no está todo en su sitio, tienen algún que otro problema. No solo en cuanto a no ponerles obstáculos y que puedan tropezarse, sino que en más de una ocasión María se ha encontrado con alguna sorpresa a la hora de comer:

"Si hay algo que si les descuadra me preguntan qué es eso. Incluso algunas veces me he llevado sorpresas, como que vas a comer un plato de sopa y te encuentras un plato de leche para comer". Pero quitando eso, sus padres son muy autónomos. A la gente les sorprende mucho que puedan hacerse cargo de María. Muchas personas asumen que María tiene que 'ayudar' a sus padres.

Una de las cosas favoritas de María, como te comentábamos, es viajar. Pero de sus padres, también. Ellos conocen los lugares de una forma diferente, por el tacto, el olor y por los ojos de María. Ricardo recuerda muy bien cómo fue el primer viaje que hicieron juntos: "Fue a Valencia, al Oceanografic y yo, como no veo, no me enteraba de absolutamente nada, no veía si era un pez espada, un martillo o un tiburón. María me lo contaba y con eso era suficiente para disfrutarlo".

Para María sus padres son sus referentes. Se desviven a diario por ella y por darle siempre lo mejor: "Mi padre es una persona con mucha gracia y risueño, y mi madre es muy optimista, nunca la vas a ver triste o llorando, siempre con la sonrisa en la cara".