Rafa Mayoral se lleva un 'Zas' por echar balones fuera tras la crisis de Podemos

Este jueves en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral. “Es de las listas. De las pocas que van quedando en Unidas Podemos” le define el periodista. “Esta semana está haciendo un papelón sólo apto para las muy convencidas. Bueno, casi casi para las sectarias, porque de otra forma no hay manera de entenderlo. Lleva toda la semana poniendo la cara para que no se la partan a su jefe. Empezó el lunes, teniendo que salir a contestar a un artículo que Ramón Espinar había publicado en el diario.es y en el que pedía autocrítica. Le espetó que debía de estar muy aburrido pero que en Podemos no tienen tiempo para dedicarse a esas cosas. O sea, a la autocrítica”.

Durante la autocrítica de Pablo Iglesias durante esta semana se “cargó” a Pablo Echenique. “Porque Iglesias es muy de hacer autocrítica” ironiza Herrero. “La hizo con Rita Maestre, con Sergio Pascual… Y cuando él no hace autocrítica, anima a otros a que la hagan: Carolina Bescansa, Luis Alegre, iñigo Errejón, Pablo Bustinduy…”

“Está tan preocupado Mayoral por proteger al líder que hasta le deja en mal lugar pensando que lo defiende”. Explicaba este miércoles Mayoral que Iglesias no había hecho autocrítica y no había tirado por el barranco a Echenique.

“Vamos a ver, Rafa. Es maravillosa la capacidad que tenéis algunas para decidir qué le preocupa a la gente. Si crees que a la gente que votó a tu partido no le preocupa el soberano batacazo que os habéis dado, desde luego a la que no os votó le importa lo que yo te cuente” le atiza Julio César Herrero.

“Lo de los medios de comunicación… ¡Qué pereza, Rafa! Los medios son de los poderosos y forman parte de una conspiración para hacer la vida imposible a la gente, a los de abajo. Pero contra eso habéis venido a luchar ¿no? ¿en qué quedamos? Pues no te lamentes…”

“Y para acabar, que dices que tenéis 42 diputados que son imprescindibles para conformar gobierno. ¿Y eso te consuela? Mira, los regionalistas de Cantabria son imprescindibles para formar gobierno. ¿Sabes cuántos diputados tiene? Uno”.

Así que, por “asegurar que a la gente no le importa lo que pase en Unidas Podemos (que, bien pensado, igual es cierto) y culpar a los medios de la crisis continuada del partido”, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!