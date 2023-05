¿Qué son las 'cunas de por vida'? El lugar en Bérgamo donde han abandonado a Noemí con cinco días de vida

Cada año miles de bebés son abandonados en todo el mundo. Lo peor son las condiciones en las que algunos de ellos son dejados a su suerte, a veces tan lamentables que ni sobreviven. Por ello, la Cruz Roja de Bérgamo, en Italia, creó las 'cunas de por vida'. Se trata de un lugar donde dejar a estos bebés de forma segura, un lugar que garantiza que serán cuidados. Cuentan con calefacción, botiquín y una alarma que avisa a los responsables cuando son abiertas. Fueron instaladas hace cuatro años. En ese tiempo solo las usaron curiosos y bromistas hasta ayer, cuando una madre depositaba a su bebé en una de las cunas.

Antonella Matta, de Cruz Roja de Bérgamo asegura en 'La Linterna' que lo primero que observaron era el estado de la niña: "Al ver que los parámetros vitales eran correctos, activamos el centro de operaciones que siempre se activa". Por último, relata, comprueban el estado del cordón umbilical.

Eran las cinco de la tarde cuando sonó la alarma. La cámara de seguridad mostraba un bebé recién nacido, era una niña. Llevaba un body y un jersey rosa, estaba despierta, aunque no lloraba, se la veía tranquila, arreglada y bien cuidada. Tras la sorpresa inicial, se activó rápidamente el protocolo de actuación.

Antonella Matta incrédula, asegura que “a menudo la gente curiosa abre la ventana de la cuna para ver lo que hay dentro, pero cuando nos dimos cuenta de que realmente había una niña, fue una emoción muy grande y muy bella”.

La pequeña parece de origen sudamericano. Pesa casi tres kilos y está bien. Sus parámetros son perfectos y habían cortado bien el cordón umbilical. Se dieron cuenta de que tenía hambre, porque no paraba de chuparse su manita, pero estaba en muy buen estado. Además, se portó muy bien, aunque al principio se asustó un poco.

Marco Riva es uno de los responsables que la atendieron y confirma que “obviamente lloró un poco al principio, pero una vez dentro cuando pudo calentarse un poco en las manos de sus cuidadores se calmó rápidamente”.

Tras esto, la niña fue llevada al Hospital Papa Juan XXIII. Allí podrá ser dada en adopción, después de que el Tribunal de Menores decida su futuro. De momento, Antonella se ha encargado de ponerle nombre: Noemí que significa amabilidad, gentileza y dulzura.

Antonella nos ha explicado de donde surgió el nombre de la pequeña: "Me gustaba mucho Noemí, por eso decidí llamarlo así junto con la matrona que nos recibió en urgencias".

Noemí fue abandonada, pero la dejaron en una de las 'cunas de por vida'. Allí pudieron hacerse cargo de ella. Pero, ¿qué pasa con la madre? ¿Por qué la dejó allí? Seguramente, nunca lo sabremos, pero no hubo mala intención en el abandono. Se sabe, no solo por el buen estado de su hija, sino porque la vieron esperar en la calle, ella quería asegurarse de que atendían a la pequeña. Además, Noemí no vino sola, con ella había una nota de despedida de su madre en la que mostraba su amor por la pequeña y decía lo siguiente: "Nacida esta mañana, 3 de mayo de 2023, en casa. Solas ella y yo, como en estos nueve meses. Le deseo todo el bien y la felicidad del mundo. Un beso para siempre de mamá. Os confío un trozo importante de mi vida que, sin duda, nunca olvidaré".