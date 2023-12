Qué es el humo de segunda mano y por qué es el motivo por el que prohibirán fumar en los coches

Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años asegura haber fumado de manera diaria. Cada vez es más difícil fumar fuera de un ámbito que no sea el privado. Se limitó en los bares y restaurantes, en las puertas de guarderías y hospitales y ahora se pretende seguir con las restricciones, por ejemplo, en las terrazas. No hay que olvidar que el tabaco es, junto al alcohol, la sustancia psicoactiva más consumida. Y lo peor de todo es que cada vez lo hacen a una edad mucho más temprana.

Sanidad prohibirá fumar en terrazas y coches particulares

Esta adicción, y lo perjudicial que es para la salud, ha hecho que el Ministerio de Sanidadquiera endurecer la ley antitabaco que llevaba años paralizada. Uno de los puntos clave es la ampliación de espacios sin humo a lugares como coches en presencia de menores y embarazadas, en playas o en terrazas.





Otro de puntos destacables busca afrontar los nuevos desafíos que suponen los nuevos productos del tabaco, como por ejemplo losvapeadores. Desde Sanidad, aseguran que los nuevos liberadores de nicotina tienen mucho éxito entre los más jóvenes. Desde el ministerio, van a intentar regularlo, especialmente los desechables, ya que consideran que el impacto negativo se da en la salud y en el medio ambiente.

Humo de primera, segunda, tercera y cuarta mano

Andrés Zamorano, expresidente del Comité Nacional Prevención Tabaquismo y Coordinador del grupo de tabaquismo de SEMG, la Sociedad Española de Médicos Generales Y De Familia, explica en La Linterna por qué es tan peligroso seguir permitiendo el tabaco: “El humo de segunda, tercera y cuarta mano que se produce en las terrazas no es que moleste, es que es perjudicial para la salud de los que están al lado”. El humo de primera mano es el que inhala el fumador, pero no solo perjudica a su salud. El experto detalla que “el humo de segunda mano es el que se exhala y lo que sale de la punta del cigarrillo. Este humo te enferma, hay estudios que demuestran que estos productos llegan a los pacientes no fumadores y producen enfermedades”. En cuanto al humo de tercera mano, “son los residuos que quedan depositados en la mesa, en la ropa...”, y el humo de cuarta mano “son las colillas que acaban en el suelo”.





Muchos de los fumadores afectados por esta ley no comprenden que se pueda prohibir fumar en una terraza que se encuentra en la calle. Andrés Zamorano advierte que lo importante de estas restricciones se encuentra en proteger la salud de aquellos que no deciden fumar: “Estoy en la calle, pero enfermando a los que están alrededor. Las autoridades sanitarias deben velar por la salud de las personas. En España hay un 20% de fumadores y el 80% somos exfumadores o no fumadores y se debe hacer una legislación que favorezca a la mayoría”.

Las consecuencias de fumar en tu vehículo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En los vehículos, aunque la ventanilla esté abierta mientras se fuma, el humo de tercera mano se mantiene en el interior: “Es lo que hay detrás del olor del tabaco, sustancias tóxicas y cancerígenas que quedan depositadas en la tapicería. Aunque fumes cuando no están los niños, por ejemplo, esos residuos que quedan son perjudiciales para la salud de los que utilicen ese vehículo posteriormente”, advierte.

Para concluir, el experto sostiene que los vapeadores “no emiten vapor de agua, sino que son aerosoles de partículas que llevan estas sustancias cancerígenas y hay vapeadores de segunda mano”, por lo que no son una alternativa al tabaco sin consecuencias.