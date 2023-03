El perfil del fumador en España: hombre, con edad comprendida entre 25 y 34 años

El 16,4 por ciento de las mujeres y el 23,3 de los hombres fuman a diario, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). Son ocho millones y medio de personas. El porcentaje más alto en los hombres corresponde al grupo de edad de 25 a 34 años y en las mujeres, al grupo de 45 a 54 años según la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020. Sin embargo, lo que más preocupa es que la edad media de inicio son 14 años.

Por otro lado, la población que fuma diariamente en España se concentra en las edades de 25 a 64 años, y es a partir de los 65 años es cuando disminuye la población fumadora diaria.

Además, el 16 por ciento de las mujeres y el 27 por ciento de los hombres se declaran exfumadores y un 64 por ciento de mujeres y 46 por ciento de hombres aseguran no haber fumado nunca.

Para poner en contexto los datos es necesario echar la vista atrás y comparar cifras. En 2005, se vendían mil millones de paquetes de tabaco. En 2020, se redujo el dato a la mitad, por debajo de los quinientos millones. Sin embargo, a pesar de este elevado descenso, en el 2021 se vendieron más de dos mil millones de cajetillas, cuatro veces más que en el año anterior, según datos del Comisionado para el Mercado de Tabacos.





El Todacitan y las medidas que mejor funcionan

Subir el precio del tabaco es, según los expertos, la medida más eficaz. Ya en 2010 se consideraba que una subida del 10 por ciento del precio rebajaba entre 3 y 5 puntos el número de fumadores. Sin embargo, aumentar la fiscalidad del tabaco requiere de una ley propia.

Otra medida que los expertos consideran especialmente eficaz es aumentar los espacios libres de humo. Ambas medidas combinadas tendrían un impacto sobre el 50 por ciento de los fumadores, pero no todo queda ahí.

También es muy importante ofrecer ayuda para dejar de fumar. Por eso ahora ha empezado a financiarse el Todacitan, un medicamento que ayuda a dejar de fumar en 25 días. Se trata del único tratamiento para el tabaquismo reembolsado con fondos públicos y actúa como sustitutivo de la nicotina.

Aún así, según el Doctor Juan Toral Sánchez, especialista en medicina familiar, que el Todacitan sea un medicamento para dejar de fumar no quiere decir que por el simple hecho de tomarlo el paciente vaya a dejar de fumar de la noche a la mañana: “hace falta una voluntad, una decisión firme y un deseo real de dejar de fumar. Solo se conseguirá el efecto final si se da todo esto, además del apoyo del fármaco”, explica.

El tratamiento consiste en la toma de seis comprimidos al día durante los tres primeros días (periodo en el que se puede fumar). Del cuarto al duodécimo, una pastilla cada dos horas y media sin posibilidad de fumar ningún cigarrillo, y, a partir del decimotercer día, se va reduciendo la dosis de pastillas.

Su elevada eficacia invita a los fumadores a sumarse a esta terapia y con tan solo una única caja de 100 comprimidos se puede cubrir el tratamiento completo. Los especialistas como José Ignacio de Granda, neumólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid, tienen muy buenas sensaciones: “el Todacitan triplica las posibilidades de dejar de fumar.





Un éxito comprobado

De momento lo que percibimos es bueno, parece que sí que ayuda y los pacientes están satisfechos”, añade.

Y es que de los 198 euros que costaba antes de estar financiado por la sanidad pública ha pasado a costar unos 120 euros -según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)- y podría llegar a ser incluso gratis en algunos casos, en función de la renta del paciente que lo solicite.

Para conseguir la receta médica los pacientes deben estar incluidos en un programa de apoyo de deshabituación al tabaco que esté implementado en las comunidades autónomas o mutualidades y también tienen que cumplir las siguientes características: motivación expresa de dejar de fumar que se pueda constatar con un intento en el último año y un alto nivel de dependencia. Es decir, que fumen 10 o más cigarrillos al día.

Rubén es un joven de 29 años. Lleva fumando desde los 15 y ha intentado dejarlo hasta en dos ocasiones: “la primera fue sin ningún tipo de ayuda y me salió fatal porque solamente duré una semana. La segunda vez lo intenté con un medicamento llamado Zyntabac, una especie de antidepresivo que ayudaba a dejar de fumar, pero tampoco me salió bien”, pero a la tercera va la vencida y ahora acaba de completar los 25 días de tratamiento del Todacitan: “estoy contento. De hecho, justo hoy he terminado el tratamiento y no noto ningún tipo de dependencia al tabaco. No he necesitado ayuda psicológica y gracias al Todacitan no voy a volver a fumar”, explica el joven residente en Madrid.





Problemas de desabastecimiento con el Todacitan

Este medicamento se incorporó al catálogo de fármacos financiados por el Sistema Nacional de Salud durante los primeros días de febrero, pero la demanda ha sido tan elevada que desde hace más de dos semanas no hay existencias en las farmacias españolas. Desde el 21 de febrero el Todacitan se encuentra en estado de 'desabastecimiento temporal', según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Los problemas de suministro ya tienen fecha de finalización. Según la AEMPS está previsto que a partir del día 20 de marzo vuelva a haber existencias de este medicamento tan solicitado.