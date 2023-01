¿Qué edad tiene en realidad Kim Jong-Un? Las sospechas de Ángel Expósito con el norcoreano: "En cada muslo"

Con la tecnología actual de teléfonos inteligentes y el acceso de cualquier persona a un buscador global como puede ser Google no resulta difícil para cualquiera saber cuál es la edad de una persona famosa, ya sea un líder político o una persona del mundo socialité. Así que, con motivo del cumpleaños del líder de la República Democrática de Corea, llamada popularmente Corea del Norte hemos visto en páginas como Wikipedia que Kim Jong-Un nació el ocho de enero de 1984, lo que nos indica que el hijo de Kim Jong-Il tiene nada más y nada menos que 39 años.

No obstante, el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha lanzado este martes sus dudas sobre la edad real del dictador norcoreano. Lo ha hecho a través de la sección 'He visto luz' que protagoniza el también comunicador de COPE, Jon Uriarte, que ha aprovechado para mandar una felicitación al, cuanto menos carismático, líder internacional. Eso sí, ambos lo han hecho de completo 'incógnito'.









¿Qué edad tiene Kim Jong-Un? Las dudas de Expósito



Así, comenzaba el director del programa la sección lanzando sus propias dudas sobre la edad real del líder asiático: “Kim Jong-Un ha cumplido años, al parecer 39, vete tú a saber. Dicen que le sienta mal que hablen de su edad, de hecho aseguran que tiene menos de 30. Sí, en cada muslo”, replicaba. Y es que tanto Expósito como Uriarte se han atrevido Kim, a sabiendas de que este está pendiente del programa de COPE. “En fin, nadie le ha felicitado porque, claro, el que le felicite le mete un cañonazo”, bromea el comunicador.

“Así que vamos a felicitarle nosotros. No tenemos miedo a Kim Jong-Un, que seguramente nos estará escuchando. Para ello tengo a Jon Uriarte, que vive en Bilbao, ahora doy domicilio por si algún norcoreano zumbado quiere más datos”, ironizaba Ángel Expósito con su compañero.









¿Qué día nació Kim Jong-Un?



Y es que otra duda que asalta a los comunicadores de COPE es cuál es el día concreto en el que nació el líder norcoreano, porque las dudas llegan cuando hay que concretar el día exacto dentro del mes de enero en la fecha oficial. “Nació en enero de 1984 según dicen, y puede ser que el día 8 o el día 10”, apunta Uriarte.

“Debe ser un tipo majo el Kim Jong-Un este”, comentaba Expósito. Así, ambos han querido bromear con que han mandado la felicitación de incógnito, “haciéndose pasar” por otros comunicadores de COPE como Luis del Val, incluso por presentadores de otra cadena.

“Además tiene pinta de que cuando sopla las velas tira toda la tarta con el aire, y no hay un par para llevarle la contraria”, apuntaba Uriarte, antes de explicar la ironía oculta en que la madre de Kim Jong-Un nació en Osaka, “pero eso no impide que les tire cohetes”. “Puede ser que esté en la crisis de los 40. Puede ser que si le felicitan amigos que han hablado bien de él como Trump o Putin pues no le moleste”, terminaba Uriarte.