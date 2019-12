La primera vez en 200 años que la Catedral de Notre Dame no celebrará una misa navideña

Una de las imágenes que sin duda ha marcado este 2019 sucedía el pasado 15 de abril. La catedral de Notre Dame, uno de los edificios góticos más famosos del mundo ardía en París ante la mirada atónita de sus ciudadanos.

Sobre las siete de la tarde comenzaba a arder el tejado del edificio ocasionando daños considerables. La aguja de la catedral y dos terceras partes del techo se desplomaron y el espacio interior también sufrió graves daños.

Las autoridades sospechan que el incendio pudo deberse a un descuido durante las reformas que se estaban llevando a cabo en aquel momento en la catedral parisina. En total, nueve horas intensas de lucha contra el fuego que se saldaron con un bombero y dos policías heridos.

Unos trabajos de extinción que fueron fundamentales. Si las llamas hubieran ardido durante otros treinta minutos, los campanarios y otros elementos estructurales probablemente habrían caído. La respuesta de la población no tardó en llegar. En 24 horas se recaudaron más de 800 millones de euros para su reconstrucción. Además, multitud de proyectos salieron a la luz en los meses siguientes para devolver la integridad a este monumento que data del S. XII.

Un templo que, en sus más de 800 años de vida, ha sido escenario de muchos actos y misas que durante estas fiestas navideñas no van a poder celebrarse. Por primera vez desde 1803, la Catedral de Notre Dame, no tendrá una misa navideña. No habrá ninguna ceremonia ni se plantea ninguna procesión en los alrededores. Esta vez, el acto tendrá lugar a medianoche en la Iglesia de Saint-Germain l'Auxerrois, frente al Louvre, oficiada por el rector de la catedral, Monseñor Patrick Chauvet.

Ocho meses después del incendio, una grúa gigante vigila el templo a la espera de que se desmonte el andamio que la amenaza. Está deformado y debilitado y hace que peligre seriamente la bóveda y el equilibrio de la catedral. La operación de reforma debería comenzar a principios del próximo mes de febrero para intentar desmantelar los 10.000 tubos de metal que se soldaron en el incendio. Una reforma que como ha pronosticado el presidente francés, Emmanuel Macron, durará cinco años y no parará por vacaciones para devolver su integridad a uno de los edificios góticos más famosos del mundo, la catedral de Notre Dame de París.