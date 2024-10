El portavoz de la Guardia Civil de Valencia, emocionado, en 'La Linterna': “No sabes la frustración de saber que te necesitan y que no eres capaz de llegar”

Seguimos en 'La Linterna' actualizando lo último sobre el trágico temporal que nos ha dejado, de momento, un total de 95 fallecidos entre Valencia, Castilla – La Mancha y Málaga. Una cifra que puede ir aumentando con el paso de las horas, porque en estos momentos los servicios de emergencias continúan buscando desaparecidos.

Siguen sin funcionar los trenes en la Comunidad Valenciana, algo que ha anunciado a primera hora de la tarde el ministro de Transportes Óscar Puente. Hasta el domingo no se reanudará la conexión AVE entre Valencia – Madrid, y tampoco circulan los trenes entre Valencia y Barcelona. Este miércoles más de 11 mil pasajeros se han visto afectados.

Por carretera también hay dificultades, ya lo sabes. Hay más de 70 carreteras afectadas, la mayoría de la red secundaria. Y las autovías A3 y A7 sigue con tramos cortados.

Muchos de los municipios afectados sufren problemas eléctricos. De hecho, más de 150 mil clientes están sufriendo cortes de luz en la provincia de Valencia.

Mientras tanto, en Jerez están preparándose ante las lluvias de estas próximas horas. Cruz Roja ha instalado un campamento improvisado en un polideportivo del sur de Jerez, y en Cataluña parece que mejora la situación.

El gobierno catalán descarta activar la emergencia del plan de inundaciones. Así que ya han comunicado que mañana las escuelas van a abrir con normalidad. Eso sí, piden cautela especialmente en las zonas del Delta del Ebro.

En las localidades más afectadas por la DANA, sobre todo en la Comunidad Valenciana, se sigue trabajando a fondo para buscar a las personas que aún permanecen desaparecidos. Son más de mil efectivos de la UME, Guardia Civil, Policía local y Protección Civil.

Unas labores de rescate que no son nada sencillas y que requieren, también, de mucha fortaleza mental. Así nos lo explicaba Pablo Cea, portavoz de la Guardia Civil de Valencia.

“Tenemos más de 3.400 rescates y auxilios con motivo de las inundaciones de la DANA en nuestra provincia. Ha sido muy sonado el trabajo y muy duro para ellos, son aguas muy turbias, con gran densidad, muchas piedras, precipicios...Todo para auxiliar a quienes nos necesitan” expresaba.

La frustración de no poder rescatar a todos

Seguro que, ayer por la noche, pudiste ver y escuchar cómo eran cientos de personas las que llamaban al 112 y no podían contactar con ellos. Muchas llamadas se saturaron, y fue muy difícil poder hablar con emergencias.

Lo que pasa es que, para ellos, también fue muy difícil no poder atender todas las llamadas y tratar de llegar a todos los sitios, algo que se tornó imposible.

Efectos de la DANA en localidad malagueña de Álora

“Resulta difícil imaginar una situación parecida. Una de las principales dificultades era lo difícil de acceder a los sitios, sabíamos que éramos necesarios, no sabes la frustración de saber que te necesitan y que no eres capaz de llegar, haciendo lo posible y lo imposible. No hay ninguna situación parecida con la que comparar” decía el portavoz de la Guardia Civil.

Y es que, como él mismo relataba, no esperaban encontrarse con lo que había. “Todos los componentes de todos los puestos, aunque no estuvieran de servicio, se presentaron para colaborar. Lo que se hizo fue organizar los recursos, teniendo en cuenta que tiene que haber continuidad, puedo estar tremendamente orgulloso. Los compañeros en las zonas afectadas estuvieron dando el 100% y más por ayudar a cada persona” decía emocionado.

Aun así, dice que todavía hay mucho trabajo por hacer. “ Es difícil estimar, pero consideramos que debe haber unas 300 personas en las carreteras de la provincia. Podemos hablar de unos 800 vehículos en las principales vías”.