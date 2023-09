El plan B de Expósito si fallan los pinganillos en el Congreso y el ejemplo de Barça TV: "No es un montaje"

Hoy, martes 19 de septiembre, ha sido el día en el que el Congreso de los Diputados ha abierto su sesión plenaria de esta legislatura con la mayoría de los diputados utilizando pinganillos para distinguir las diferentes lenguas cooficiales, pero nada más comenzar el debate los diputados de Vox lo han interrumpido y han abandonado el acto.

Ya se ha comentado lo que supone montarlo, mantenerlo, pero no, qué pasaría si un día no funcionasen en el Congreso. No todo el mundo sabe usar los pinganillos, Jon Uriarte, que compartió sonotone con Goya, en la sección 'He visto luz', recordaba que antes los pinganillos solo se utilizaban en Televisión. Fue famoso aquel “estas en el aire” que ocurrió en un informativo de Televisión Española.

Decía Jon que son “muchos los diputados no lo han usado o porque no querían o porque preferían escuchar la voz original”. A esto, el director de La Linterna, Ángel Expósito, ha contestado de forma irónica que “es una pena porque el pinganillo mucha veces dice lo que tú no te atreves a decir”.

¿Qué pasa si se estropean?

Expósito lo tiene claro y señalaba que “conociendo a nuestro Parlamento, lo mismo hay un plan b que es comprando algo más tradicional”. Otra alternativa, explicaba Jon, que cada cual tenga un traductor personal a su lado, pero saldría más caro y no estamos para dispendios”.

Y, ¿si nunca se estropean?

El director de la Linterna recordaba cuando pillaron al traductor que tenía el Fútbol Club Barcelona cuando tradujo, “William, ¿la Champion League os ayudará para la temporada comparando con lo que está pasando en Premier, es una mejor oportunidad para clasificaros?” Nadie daba a crédito por la forma tan curiosa que tenía a la hora de hablar cuando lo sacó Buenafuente en su prorgama.

Uriarte, bromeaba que “los diputados van a creer que son espías entre el móvil, el ordenador y el pinganillo, solo le falta el micrófono oculto”. Y ante esto, Ángel Expósito se teme lo peor, porque “con lo torpes que son...”