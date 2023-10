Pilar García De La Granja desvela qué hay tras los datos del paro: El 80% son de la misma comunidad autónoma

Vuelve a subir, casi 20.000 parados más, el mayor aumento en un septiembre desde 2018, antes de la pandemia. España sigue por encima de los 2.700.000 empleos y flojea la creación de empleo con 18.000 afiliados más a la Seguridad Social. Unos datos que ha querido analizar este martes en La Linterna la colaboradora Pilar García de la Granja, periodista especializada en economía.

Así, el equipo de La Linterna explicaba que la mayoría de los desempleados registrados en los datos de septiembre son jóvenes, concretamente el 86%. Además, apunta Iván Alonso que en esos datos se refleja que 8 de cada 10 de esos desempleados proceden de la misma región o comunidad autónoma. “No vamos como una moto o la moto está gripada”, apuntaba García de la Granja.

“Los datos llevan meses mostrando una desaceleración y septiembre ha sido una más. Nunca había disminuido tanto en los últimos cinco años, y eso a pesar de los contratos 'fijos discontinuos'. Se está destruyendo el empleo antiguo y el de los fijos”.

Qué esconden los datos del paro



Otro dato más de este mes es que más de 36.000 personas firmaron más de un contrato en septiembre. Así, y según la colaboradora, “se ha intentado acabar con los contratos temporales, que son necesario para la temporada turística, y los empresarios han buscado fórmulas, como los contratos fijos usados como temporal”.

Y es que, explica, “es más barato contratar un indefinido y despedirlo al terminar la temporada que hacer otro tipo de contrato”. Por todo ello preguntaba el director del programa, Ángel Expósito: ¿por qué se han firmado menos contratos fijos discontinuos?

“Porque el año pasado fue el primero en el que la contrarreforma de Yolanda Díaz entró en vigor y no se conocían los efectos. Pero, ¿qué significa para el empleador? Pues tú me contratas 3 meses y no me contratas hasta el año que viene otros 3 meses. Pero ya no te interesa mi perfil, tienes que pagar toda la duración del contrato, 12 meses. Eso, o hacer un contrato indefinido y rescindirlo”, concluye.

El 80% de los parados, en la misma región



De todos los datos que se han desgranado en La Linterna este martes sobre el desempleo en nuestro país, Iván Alonso destacaba que “la inmensa mayoría, el 86% son jóvenes”. Además, subraya que 8 de cada 10 parados en España viven en Andalucía. “El perfil exacto: hombre o mujer de menos de 25 años que trabajaba en el sector servicios con contrato temporal”, comenta. Por último, otro dato que también preocupa es que “el 30% de los parados tiene más de 50 años”.