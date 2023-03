Pablo Picasso: por qué no hay fotos de su tumba y las últimas palabras que le dijo a un abogado de Cannes

RRBGWD PABLO RUIZ PICASSO (Geboren am 25. Oktober 1881 in Malaga, Spanien; Starb am 8. April 1973 in Mougins, Frankreich), beruhmter spanischer Maler, Graphiker und Bildhauer, gilt als einer der bedeutendsten Kunstler des 20. Jahrhunderts. Sein beachtliches Gesamtwerk von mehr als 15.000 Gemalden, Zeichnungen, Grafiken, Plastiken und Keramiken zeigte stil- und schulbildende Wirkung auf die moderne Kunst. Zusammen mit Georges Braque begrundete er den Kubismus. Photo: the painting PABLO PICASSO / Pablo Picasso (Born on 25. October 1881 in Spain; Died on 8. April 1973 in France). Famous Spanish painter.